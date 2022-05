Les Lionnes du Stade Bordelais échouent aux portes de la finale en championnat

Les Lionnes du Stade Bordelais ont échoué, ce samedi à Dax, face au Stade Toulousain lors de la demi-finale du championnat de France de l'Elite 1. Victoire 31-12 pour les Toulousaines qui ont marqué 5 essais, contrairement aux Bordelaises qui n'auront pas réussi à en marquer un seul. Un beau parcours malgré tout pour l'entraîneur, Florent Torregaray : "Comme j'ai pu dire à la fin aux filles. Il ne faut pas oublier d'où l'on vient, c'est-à-dire que dans notre projet, on ambitionnait de se qualifier en quarts de finale. En saison régulière, nous avons pu jouer la première et la deuxième place. Donc c'est super bien. Après, on se retrouve en demi finale face au Stade Toulousain. La saison est réussie". Il insiste également sur le fait que l'équipe est jeune, et que "le projet est de les faire grandir, pour revenir encore plus fort l'année prochaine".

La finale opposera donc Toulouse à Blagnac le 4 juin prochain à Grenoble.