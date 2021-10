Les longues touches de Guilbert, le 3.000ème but de Strasbourg en D1 : débrief du succès 4 à 0 contre Lorient

LES DECLAS :

L’entraîneur strasbourgeois Julien Stéphan : "C'était un très bon match, c'est un très bon résultat. C'est certainement un match référence pour nous. On a été dominants sur une très grande partie du match, intéressants collectivement, bon à la récupération. On a flotté une petite dizaine de minutes en première mi-temps, ils ont eu une très grosse situation. Ensuite, on a eu de la qualité collective, de l'intensité. C'est assez paradoxal, les buts ne sont arrivés pas sur des phases de jeu, mais sur des phases stratégiques. C'est intéressant, encore une super communion avec le public et beaucoup de plaisir pris par tout le monde".

Les longues touches de Guilbert, une bénédiction pour le Racing

Le défenseur du Racing Frédéric Guilbert a été décisif grâce à... ses mains. Le deuxième but strasbourgeois de Habib Diallo et le quatrième d'Adrien Thomasson sont intervenus sur des longues touches dans la surface, signées Frédéric Guilbert : "J'avais dit dès le début de la saison qu'on devait travailler les touches et que c'était une arme importante. J'ai la chance de pouvoir les mettre assez loin et je pense que ça peut créer le danger, on ne va pas dire comme sur un corner, mais presque. Là c'est bonifié par le travail du staff. Il y a des mouvements qui sont mis en place et ça a marché, donc c'est cool. C'est une bonne soirée, on regarde moins derrière que les autres années, c'est aussi ça qui fait avancer".

L’HOMME DU MATCH :

En inscrivant un doublé, Habib Diallo est devenu ce dimanche le meilleur buteur de la saison du Racing avec six réalisations. Le Sénégalais a pourtant un peu moins de temps de jeu que ses deux compères en attaque Ludovic Ajorque (5 buts) et Kevin Gameiro (3 buts). Mais il a encore fait preuve d’un froid réalisme. Il a d’abord poussé au fond des filets un ballon repoussé par le gardien lorientais Paul Nardi (39’). Puis il a marqué d’une belle volée du droit sur un mauvais dégagement des Merlus (45+2’). Habib Diallo avait parfaitement entamé sa belle prestation par une passe décisive de la tête pour Ludovic Ajorque.

LES STATS :

- En marquant le quatrième but face à Lorient, Adrien Thomasson a inscrit le 3.000ème but de l’histoire du Racing en Ligue 1.

- Le Racing n’avait plus marqué au moins quatre buts lors de deux matchs consécutifs en Ligue 1 depuis décembre 2003. (4-2 contre Bastia, puis le même score face à Montpellier). (Source : Racing Database).

