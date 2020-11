Les maillots des Aiglons mis aux enchères pour les sinistrés des vallées

L'OGC Nice se mobilise pour les sinistrés des vallées. Le club lance une grande vente aux enchères ce jeudi pour récolter des fonds. Et remettra ça le 13 décembre prochain à l'occasion du match face à Rennes.

Plus d'un mois après le passage dévastateur de la tempête Alex sur les Alpes-Maritimes, l'OGC Nice n'oublie pas les sinistrées des vallées. Le club organise une double vente aux enchères pour récolter des fonds. La première est lancée ce jeudi avec la mise en vente des 24 maillots floqués "Dante" portés par les Aiglons à l'échauffement sur la pelouse du Slavia Prague le 5 novembre dernier, en soutient au capitaine rouge et noir, blessé au genou à Angers quelques jours auparavant. Des maillots symboliques et mis en vente jusqu'au 6 décembre prochain sur une plateforme en ligne.

Les maillots de Nice - Rennes mis en vente pendant le match

Le deuxième étage de la fusée arrive une semaine plus tard, le 13 décembre, à l'occasion de la rencontre OGC Nice - Stade Rennais (13 heures). Les maillots de tous les joueurs qui participeront à cette rencontre seront également mis en vente pendant le match et là encore les bénéfices seront reversés à l'association Partagence, spécialisée dans l'assistance aux victimes de catastrophes naturelles et qui accompagnent les sinistrés des vallées. Tous ces maillots vendus aux enchères porteront d'ailleurs un flocage spécial "Solidarité vallées 06"