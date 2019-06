VIDÉOS - Les mamies footballeuses sud-africaines se sont entraînées à Nîmes avant de défier la France

Nîmes, France

Des mamies en crampons et balle aux pieds à Nîmes. La sélection nationale féminine sud-africaine de foot de plus de 60 ans s'est entraînée ce lundi sur les terrains de la Bastide, le camp de base des crocos en Ligue 1. Une venue en France à l'occasion du mondial féminin mais aussi pour lancer un défi aux Françaises : jouer un match amical. Un défi accepté par les footballeuses tricolores de plus de 60 ans. Le match aura lieu mercredi à Saint-Etienne à 17 heures.

Des tricolores impressionnées

Entre deux frappes devant le but, les joueuses françaises regardent du coin de l’œil les sud africaines dans l’autre moitié de terrain. Tina n'est pas rassurée : "Je ne vois que deux ou trois mamies et le reste ce sont des championnes de toute l'Afrique du Sud." Malgré tout, les tricolores restent confiantes pour leur match amical : "On rêvait de jouer les Sud-africaines maintenant elles sont là. On sait qu'elles sont plus fortes que nous mais ce n'est pas grave"ajoute Wanda.

Les "Grannies soccer" à Montpellier pour le match Afrique du Sud - Allemagne lors du mondial féminin de foot © Radio France - Pascale Viktory

Une équipe française novice

"Une folie complète." Voilà comment Philippe l’entraîneur des Bleues résume l'aventure. Tout a commencé il y a moins de deux mois. Attaque, défense, tirs, les 17 joueuses dont deux Gardoises ont démarré de zéro. Au delà des gestes techniques, il a d'abord été nécessaire de se refaire une condition physique. "Je n'ai plus l'habitude de courir mais c'est génial" confie France de Saint-Gilles. Un manque de repères qui jouera en défaveur des Bleues mercredi au moment de jouer contre les Sud-africaines mais elles y croient : "allez je croise les doigts pour 1/0 pour nous" projette Marie avec un immense sourire. Les Françaises possèdent la modestie et la bonne humeur, pas mal avant de rentrer sur le terrain.