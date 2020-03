Les Manceaux se sont distingués lors de la 27e journée de Ligue 2

Un but désigné comme le plus beau de la soirée, un champion des ballons récupérés et six joueurs pré-sélectionnés dans l'équipe type... Le Mans FC a fait forte impression, vendredi, à l'occasion de sa victoire 2-1 face à Guingamp.

C'est lui qui avait inscrit le seul but manceau au MMArena en 2020, face à Nancy, fin janvier. Vendredi, l'attaquant manceau Aboubakary Kanté a récidivé en s'offrant son premier doublé de la saison. Et de fort belle manière puisque sa deuxième réalisation, une puissante frappe du gauche au terme d'un joli slalom à l'entrée de la surface, a été désigné par le sponsor comme plus beau but de cette 27e journée de Ligue 2.

Autre Manceau à s'être mis en évidence : Jérémy Choplin. Le défenseur sarthois est le joueur qui a récupéré le plus de ballon de toute la journée (25), à égalité avec Gédéon Kalulu (AC Ajaccio). Mais cette victoire contre Guingamp est avant-tout le résultat d'une solide prestation collective. La preuve, pas moins de six Manceaux ont été pré-sélectionnés dans l'équipe type de cette journée : Enzo Ebosse, Jérémy Choplin, Pierre Lemonnier, Frédéric Veseli, Stéphane Diarra et Aboubakary Kanté.