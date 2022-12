Les marocains de Vendée derrière les Lions de l'Atlas

France Maroc ce mercredi soir ! La demi-finale inédite de coupe du monde de football débute à 20h. Pour les bleus ce sera la 7e demi-finale de leur histoire après celles de 1958, 1982, 1986 , 1998, 2006 et 2018. Pour les marocains c'est historique et les Lions de l'Atlas auront derrière eux tout un continent pour les encourager.

"On est contents, maintenant il faut qu'ils aillent au bout - déclare Kamel gérant du restaurant Aux délices d'Agadir à La Roche-sur-Yon- on verra le meilleur gagnera, la France 2 fois championne du monde, le Maroc on a que la CAN, déjà ce qu'ils ont fait c'est grandiose". Et ne demandez pas à Kamel vers qui son coeur balance vraiment * : "Moi je suis né à la Roche-sur-Yon, on va supporter les deux, c'est comme si quelqu'un me demandait de choisir entre mon père et ma mère c'est impossible".*

"Quoiqu'il arrive je serai content". Kamel

Comme un présage, Kamel avait fait inscrire avant le mondial sur son blouson le logo de son restaurant avec les 2 drapeaux français et marocain. Ce mercredi soir il fermera exceptionnellement ses portes pour regarder tranquillement le match en famille.

