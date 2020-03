Les maths de France Bleu : le TFC a une chance sur 33 de rester en Ligue 1

Il reste onze journée, Toulouse a 13 points, Amiens 22 points, Nîmes et Dijon 27 points. Une victoire rapporte trois points, un match nul un point, une défaite, zéro. Voilà les données nécessaires à M. Priouret, professeur de mathématiques en Haute-Garonne, pour qu'il calcule les chances de maintien du TFC. "On crée un modèle informatique qui va simuler les matchs d'ici la fin de saison, il va simuler environ 1000 fois la fin du championnat, on aura une idée statistique assez précise de la probabilité de maintien", explique-t-il.

Une chance sur 33 de maintien

Le résultat est sans appel : sur les 1000 simulations de l'ordinateur, Toulouse s'est maintenu 20 fois, avec une marge d'erreur de 1% (*). Dans le meilleur scénario, le TFC a 3% de chance de rester en Ligue 1 à l'issue de la saison, soit une chance sur 33. Le résultat est sans appel et confirme les dires des supporters : il faudrait un exploit, ou un miracle c'est selon, pour que le Tef' se maintienne parmi l'élite du football français.

Les Toulousains ont 3% de chance de se maintenir © Radio France -

Une saison tristement historique avec les statistiques d'Opta

Grâce aux statistiques d'Opta, voici les tristes records (déjà) battus par le Toulouse Football Club cette saison.

17 matches consécutifs sans victoire : une première dans l'histoire du TFC

: une première dans l'histoire du TFC 8 défaites consécutives en Ligue 1 à domicile : une première dans l'histoire du TFC

: une première dans l'histoire du TFC 11 défaites de suite : une première dans l'histoire du TFC

: une première dans l'histoire du TFC 13 points après 27 matches : seuls quatre précédents. Un seul au 21e siècle (Arles-Avignon avait 12 pts en 2010-2011). Sur une saison entière, c'est Lens qui a cumulé le pire total de points : 17. Le record à éviter.

: seuls quatre précédents. Un seul au 21e siècle (Arles-Avignon avait 12 pts en 2010-2011). Sur une saison entière, c'est Lens qui a cumulé le pire total de points : 17. Le record à éviter. 7 matches de suite sans marquer : record égalé de 1990. Si Toulouse ne marque pas à Dijon samedi, il égalera le record absolu du championnat de France.

(*)Note / Pour être précis et ne pas tomber dans des calculs trop alambiqués, nous avons demandé au professeur de faire simple : 25% de chance de match nul (ce qui est communément admis) et ensuite des chances égales de victoire ou de défaite. Autrement dit, nous n'avons pas pris en compte "la forme du moment" ou la qualité des effectifs, car ce sont des facteurs qui évoluent quasiment chaque jour. Le modèle en reste néanmoins fiable, selon le professeur.