Les moments clés de la saison du SM Caen

Caen a acquis son maintien en Ligue 1 au bout du bout du suspense, dans les arrêts de jeu du 38ème et dernier match de la saison 2016-2017. De la remontée inaugurale face à Lorient à l'égalisation salvatrice au Parc des Princes, retour sur les moments clés d'une saison en dents de scie.

1ère Journée : Caen - Lorient, la folle remontée

En guise d'ouverture de la saison, le SM Caen accueille Lorient, un club qu'il n'a plus battu depuis un an et demi. La soirée débute mal, les Merlus marquent deux fois en vingt minutes. Cependant, un homme providentiel va tout changer : la recrue de dernière minute Ivan Santini. L'attaquant croate fraîchement débarqué de Belgique provoque l'expulsion de Zargo Touré avant de réduire la marque de la tête sur corner. Dans la foulée, Ronny Rodelin égalise. En fin de match, Ivan Santini s'offre le doublé et Caen remporte son match inaugural de la saison (3-2), comme lors des trois exercices précédents.

Ivan Santini's goal is even better with Titanic music. pic.twitter.com/cXh3etzjmu — We Are Maintenus ! (@WeAreMalherbe) August 14, 2016

4ème Journée : Deuxième set blanc pour le Paris-Saint-Germain

Auteurs d'un bon mois d'août mais d'une reprise compliqué à Rennes (0-2), les Caennais sombrent à d'Ornano et encaissent la pire défaite de l'histoire du club à domicile (0-6). Critiqué depuis le début de la saison pour son inefficacité, l'attaquant parisien Edinson Cavani claque un quadruplé en une mi-temps. Complètement à côté de la plaque, les Malherbistes cèdent encore deux fois en seconde mi-temps, sur des buts de Lucas et Augustin. Pour la deuxième fois d'affilée, le PSG s'impose 6-0 face au SMC.

12ème journée : Caen premier à faire chuter Nice, le leader

Invaincu depuis le début de la saison, Nice s'incline 1-0 en Normandie, sur un pénalty d'Ivan Santini. Cette défaite des Aiglons sera la seule concédée par les champions d'automne lors de la phase aller. Trois jours après leur revers à domicile contre les Autrichiens de Salzbourg, les Niçois apparaissent fatigués et sans idée au stade d'Ornano. Caen en profite pour s'imposer en réalisant un match plein (12 tirs à 4). Comme l'an passé, le SMC profite des erreurs azuréennes pour s'imposer à d'Ornano face au Gym.

16ème Journée : Sabordage contre Dijon

Contre les Bourguignons, Caen réalise sa plus belle première période de la saison. Après plusieurs occasions franches non concrétisées, Ivan Santini ouvre le score, mais dans la foulée, Dijon égalise à la suite d'une faute de main de Paul Reulet, fébrile remplaçant d'un Vercoutre claqué. Pourtant, les Caennais, en supériorité numérique après l'expulsion de Bouka-Moutou, trouvent les ressources pour marquer deux nouveaux buts avant la pause, par Santini, encore lui, et Yann Karamoh. Contre toute attente, les Malherbistes craquent au retour des vestiaires. L'arbitre Sébastien Moreira oublie un pénalty pour le SMC à l'heure de jeu et dans la foulée Dijon réduit la marque. Dans un final complètement décousu, les Bourguignons égalisent et passent tout près de l'emporter (3-3).

"Tous les joueurs sont tristes, tout le club est triste. Mais je peux vous assurer d'un truc, c'est qu'on va tout faire pour le sauver" #CFC pic.twitter.com/bUq7Lu38Lt — Canal Football Club (@CanalFootClub) December 4, 2016

"Parler aux poissons"

Après ce match nul, vécu comme une défaite, le Kop exige de voir les joueurs, repartis au vestiaires sans saluer le public. Ces derniers s'exécutent, la discussion est cordiale mais fait le tour des télévisions nationales. Patrice Garande, lui, ne vient pas : c'est le début de la scission avec une partie du MNK. Au club, on décide d'une mise au vert, à Pornichet, avant d'aller jouer à Nantes, lui aussi mal en point. Lors d'une conférence de presse lunaire, Xavier Gravelaine s'en prend à la presse locale, trop acerbe et pas assez derrière le SMC à son goût. Il lance l'expression désormais culte dans la région : "parfois, il fois mieux s'isoler et aller parler au poissons".

La météo s'acharne

L'hiver est rude en France, et le Stade Malherbe en est victime plusieurs fois. A quatre reprises, ses matchs sont reportés à cause des conditions météorologiques. D'abord contre Nantes et Metz, deux rencontres décalées à cause du brouillard. Ensuite, c'est la réception de Nancy qui doit être repoussée à cause d'une pelouse gelée à d'Ornano. Lors de la reprise en janvier, Caen se rend à Sainte-Geneviève-des-Bois en Coupe de France, mais il fait trop froid, la pelouse est trop dure. Là aussi, le match est décalé au lendemain. Des reports finalement favorables au SM Caen qui en gagne trois sur quatre. Enfin, à Dijon, malgré une tempête de neige, la rencontre se déroule. Caen mérite le nul mais, par maladresse, concède une défaite 2-0.

"Report du match de Caen" is the New "penalty pour Lyon" #SMCASNL — La Caencaneuse (@LaCaencaneuse) January 21, 2017

20ème Journée : Lyon, victoire en trompe l’œil

Pour la reprise du championnat après la trêve hivernale, Caen réalise sans doute sa plus belle prestation de la saison. Un match solide, maitrisé de bout en bout face à l'Olympique Lyonnais, désorienté (3-2). Encore une fois, Ivan Santini sort en héros de d'Ornano. Auteur d'un doublé, le Croate entame 2017 par trois buts en deux matchs (avec un pénalty en coupe de France). Un succès, une prestation, en trompe l’œil. Caen ne réitèrera plus la performance lors de la suite de la saison, et Santini mettra huit matchs à retrouver les filets.

23ème Journée : Hold up à Guingamp !

Plus mauvaise équipe de L1 à l'extérieur avec seulement deux nuls en 22 matchs, Caen s'impose pour la première fois de la saison hors de Normandie. Dans les buts, Rémy Vercoutre multiplie les parades. Les Guingampais, eux, sont maladroits. Tout le contraire de Yann Karamoh qui marque au bout du temps additionnel sur son seul tir du match après une contre-attaque formidablement lancée par Bessat et Adéoti, puis conclue par Bazile et Karamoh, tous deux sortis du banc (1-0).

36ème Journée : Non, Caen n'est pas mort, il gagne encore

Après sa lourde défaite à domicile contre Marseille (1-5), Caen retombe dans la zone rouge, en position de barragiste. Le SMC reste alors sur deux mois sans le moindre succès (6 défaites et 2 nuls) et peu semblent encore croire au maintien direct. Face à un téfécé qui n'a plus rien à jouer, Caen plie mais ne rompt pas. Rémy Vercoutre est d'abord suppléé par Da Silva avant de sortir une parade du visage devant Delort, le fuyard de l'intersaison. Comme un symbole, c'est son remplaçant, Ivan Santini, qui marque le but vainqueur après une contre-attaque de folie (1-0). Son quinzième but en Ligue 1, le voilà sur le podium des buteurs caennais dans l'élite derrière Gravelaine et El Arabi.

38ème Journée : Le maintien malgré tout

17ème et premier non relégable à l'entame de la dernière journée, Caen encaisse un but évitable d'entrée de jeu par Rabiot (13'). Ce retard au tableau d'affichage est longtemps anecdotique puisque Bordeaux mène à Lorient. Sauf que les Bretons égalisent et envoient les Normands en barrage. Dans la foulée, Jonathan Delaplace obtient un pénalty pour une faute de Presnel Kimpembe. Ronny Rodelin prend ses responsabilités mais Kévin Trapp repousse sa tentative. Quelques minutes plus tard Julien Féret égalise mais le but est injustement refusé pour un hors-jeu de position de Jordan Tell. Il était écrit que Caen devrait souffrir jusqu'au bout de cette saison. Alors que l'on entame le temps additionnel, Jonathan Delaplace, encore lui, délivre un centre parfait du gauche pour Ronny Rodelin, qui se rachète en marquant son neuvième but de la saison (1-1). Le plus important, celui du maintien, à la 91ème minute de la 38ème journée.