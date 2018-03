Montpellier ne gagne plus. Les footballeurs pailladins ont enchaîné samedi soir un cinquième match nul de suite en Ligue 1 contre Dijon. La course à l'Europe s'annonce compliquée.

Très énervé en conférence de presse d'après match, l’entraîneur du MHSC a vivement critiqué les 45 premières minutes de son équipe.

"On perd trop de point. Il nous faudrait presque des buts mobiles pour marquer. Notre première période est médiocre, on a fait que des passes au gardien" - Michel Der Zakarian

Même analyse du match ou presque du côté des joueurs. Auteur du deuxième but contre Dijon, Giovanni Sio estime que ce match nul vient "casser la dynamique" du Montpellier Hérault.

"C'est une grosse déception. Nous ne sommes pas capable de garder un score. C'est pas mort mais on est touché moralement après ce match" - Giovanni Sio

Parole à la défense. Titulaire au coup d'envoi du match, Nordi Mukiele souligne le manque d'envie de l'équipe.

"On donne le match nul à Dijon. On a refusé de reprendre la cinquième place alors que ce match était parfais pour prendre les trois points et respirer pendant la trêve" - Nordi Mukiele