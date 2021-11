Les "Moutarde boys", irréductibles supporters du DFCO

Au Stade Gaston Gérard, qui va accueillir lundi 22 novembre le derby DFCO-Auxerre, on connait bien les Téméraires et les Lingon's Boys. Beaucoup moins le groupe des "Moutarde boys" et pour cause : ils ne sont plus que deux. Rencontre avec Patrick, la moitié du binôme, un concentré de passion.

Pour constituer un groupe, il suffit d'être deux. La preuve avec les "Moutarde Boys", qui supportent le DFCO. Créés dans les années 90, actifs entre 1994 et 1998, ils soutenaient à l'époque le Cercle dijonnais, avant la fusion avec le Dijon FC et la création du DFCO, en 1998. Aujourd'hui, ils ne sont plus que deux. Pourtant, les soirs de matchs au Stade Gaston Gérard, le speaker Anthony Buonocore oublie rarement de saluer au micro avant le début de la rencontre les Téméraires, les Lingon's Boys ... et les "Moutarde Boys". A quelques jours d'un derby contre Auxerre qui s'annonce bouillant, pour la 16e journée de Ligue 2, plongée dans les souvenirs de Patrick Lacroix, l'un des deux Moutarde Boys restants.

"J'ai fait un infarctus, six jours après j'étais au stade" ! Patrick des "Moutarde Boys", interview d'un grand passionné du DFCO Copier

"On faisait autant de bruit que si on était 200"

"Il y a deux ans j'ai fait un infarctus, six jours après j'étais au stade. Ce qui m'empêcherait d'aller au foot, c'est que je ne sois plus là". C'est peu dire que l'homme aux cheveux grisonnants, supporter du foot à Dijon depuis 1984, ex-bénévole du DFCO et abonné depuis 16 ans, est passionné. Il raconte comment, avec une quinzaine de "copains", ils investissaient l'actuelle tribune Caisse d'Epargne" les soirs de matchs, sur une sorte de "rotonde", une avancée en demi-cercle. Ils ramenaient "des gros fûts" sur lesquels ils "tapaient comme des malades pour faire du bruit". À quinze, "on faisait autant de bruit que si on était 200", se rappelle-t-il, nostalgique. Les années ont passé, mais la ferveur n'a jamais quitté le jeune retraité.

"On est toujours là, même à deux on continue de vivre et de représenter cette fameuse équipe de l'époque"

Au début des matchs, si le speaker Anthony Buonocore omet de les saluer, Patrick Lacroix lui envoie un SMS : "Nous aussi on est toujours là!". "Nous", c'est son ami Richard et lui.Calais, Amiens, Avignon, ensemble, ils ont sillonné la France dans les années 90 et 2000. "Je souhaite que notre entité existe toujours, même si on est réduits au strict minimum, vu qu'il y a eu des décès, des gens qui ont quitté Dijon, avance Patrick, décidé. On est toujours là, même à deux on continue de vivre et de représenter cette fameuse équipe de l'époque". "Et puis à deux, on fait plus de bruit que les autres clubs de supporters", glisse-t-il, malicieux.

Un historique pas tendre avec le public du Stade Gaston Gérard

Une pique pas si anodine que ça. Patrick n'est pas tendre avec le public du Stade Gaston Gérard. Présent à chaque match, il trouve l'ambiance "morose". Quand on l'écoute parler, le fameux "c'était mieux avant" n'est jamais loin. Il argumente : "Quand l'équipe a besoin du 12e homme, dès que Dijon baisse un peu de régime, on n'entend plus rien .. ou à cinq minutes de la fin. C'est un peu juste. Il faut être là du début à la fin". Il fustige également le public "qui ne vient que pour les matchs de gala".

Patrick a bien tenté de mettre l'ambiance. Sans succès. "On avait essayé de créer un groupe de supporters : le "Chouette club". Il n'a duré qu'une saison, ça n'a pas marché parce que financièrement on ne pouvait pas faire les déplacements". Pas convaincu ni par les Téméraires, ni par les Lingon's Boys, il aimerait voir l'apparition d'un nouveau groupe : "Je pense qu'il faudrait quelqu'un de jeune, qui créerait un club familial, un club avec des valeurs".

Ce supporter historique en profite pour glisser un petit reproche au club, frileux selon lui dans ses ambitions et son recrutement depuis "4-5 ans". Il attend d'ailleurs beaucoup du mercato d'hiver et avant cela du derby. "Vu comme Auxerre fonctionne en ce moment (2e de L2, NDLR), ça me fait un peu peur, mais j'espère sincèrement me tromper et que nos joueurs vont se donner à fond pour l'emporter". Lui, c'est sûr, sera à fond, à l'aube de sa 38e année comme supporter dijonnais !

Ses archives en images

Les photos souvenirs de Patrick Lacroix - Patrick Lacroix

Selon lui c'est le déguisement de son beau-frère (aujourd'hui décédé) qui a inspiré l'actuelle mascotte du DFCO - Patrick Lacroix

Lors d'un déplacement dans les années 90 à Avignon, avec les "Ultras Boys Dijonnais", un autre groupe aujourd'hui disparu - Patrick Lacroix