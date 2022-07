Les nouveaux maillots de l'OGC Nice pour la saison 2022-2023 dévoilés

Le GYM a présenté ses trois nouveaux maillots pour la future saison 2022-2023. Il y a un maillot pour les matchs à domicile, un pour les matchs à l'extérieur et un maillot "third" qui sera utilisé dans de plus rares occasions.

Le club écrit sur son site officiel : "Pour cette saison, qui marque un nouveau départ, l’OGC Nice a tenu à faire sortir ses maillots du vestiaire de l’équipe professionnelle, pour rendre hommage à tous ceux qui composent son univers. C’est pourquoi, aux côtés des patrons du groupe, Dante, Todibo et Delort, d’autres profils nourrissent notre clip de présentation, afin de dessiner un reflet collectif du monde d’après".