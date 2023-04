Les NVDRS ont vendu les 5.000 t-shirts préparés pour la finale de la Coupe de France

Ils avaient commandé 5.000 t-shirts. Tous sont partis. Les 5.000 exemplaires de ce produit violet floqué d'un "Forza Viola" ont donc trouvé preneur pour que tout un virage de l'enceinte de Saint-Denis représente le TFC avec une seule couleur. Ces t-shirts étaient vendus au prix de 10 euros pour les membres du groupe de supporters, 12 euros pour les non-membres.

Le tifo le plus cher de l'histoire des Indians Tolosa (ou NVDRS)

Grâce à la vente de ces t-shirts, dont l'intégralité des bénéfices va servir à l'animation en tribunes samedi, les ultras toulousains préparent le plus cher et le plus gros tifo de leur histoire. Rendez-vous samedi à 21 heures pour le découvrir.