Les obsèques de Just Fontaine s'organisent à Toulouse, le président de la FFF sera présent

La ville de Toulouse a rendu hommage à Just Fontaine lors de TFC-Rodez

Il devrait y avoir beaucoup de monde ce lundi 6 mars à l'intérieur et sur le parvis de la cathédrale Saint-Etienne en plein cœur de la ville rose. Toulouse, ville d'adoption de Just Fontaine depuis plus d'un demi-siècle, dira un dernier au revoir à la légende du football, décédée dans la nuit de mardi à mercredi à l'âge de 89 ans.

Philippe Diallo sera présent

Selon nos informations, le président par intérim de la Fédération Française de Football Philippe Diallo sera présent ce lundi à Toulouse pour assister aux obsèques. De nombreuses personnalités sont attendues, comme Alain Giresse ou Jean-Claude Darmon.

Le diocèse de Toulouse de son côté s'organise. La cathédrale Saint-Etienne va faire le plein lundi à 14 heures.