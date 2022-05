Les Parisiens l'emportent face à Metz 5-0

Dernière journée de Ligue 1 et victoire des Parisiens face à Metz ce samedi soir au Parc des Princes. Le PSG - déjà Champions de France - l'emporte 5-0.

Une soirée riche en émotions samedi soir pour les supporters du PSG. En plus de l'annonce officielle du prolongement de Kylian Mbappé au sein de l'équipe jusqu'en 2025, les joueurs de Mauricio Pochettino, l'ont emporté face à Metz. Score final : 5-0. Trois buts de Kylian Mbappé, un de Neymar qui inscrit son 100e but pour l'équipe où il est arrivé en 2017 et un d'Angel Di Maria.

L'Argentin Angel Di Maria qui a également dit au revoir aux supporters. Après sept saisons au club, le meilleur passeur de l'histoire a fait ses adieux ce samedi soir au Parc des Princes. Le joueur est sorti ému sous les applaudissements du public après 295 matchs disputés au sein du club.

Enfin, les Ultras ont annoncé qu'ils reprenaient leurs encouragements et leurs chants après plusieurs semaines d'arrêt.

Dixième titre de Champions de France pour le PSG

Tandis que les Messins jouaient pour leur maintien en ligue 1, les Parisiens - eux - avaient moins de pression. Ils sont déjà champions de ligue 1 et attendaient cette dernière journée de championnat pour célébrer leur 10e titre. Le club rejoint Saint-Etienne, jusque-là seul en possession d'autant de titres de champion.