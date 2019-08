Les nouveautés du stade Geoffroy Guichard avant le retour de l'AS Saint-Étienne dimanche

Saint-Étienne, France

Le stade Geoffroy Guichard a été modernisé pendant l'été. Après la mise en place d'un système de surveillance tout neuf l'année dernière (coût de l'opération : un million d'euros), la pelouse et la sonorisation ont été améliorées.

300.000 euros pour la pelouse

À Saint-Étienne le classement des pelouses de la LFP en fin de saison dernière est mal passé. Le club était classé au 16ème rang. La métropole a donc décidé d'investir 300.000 euros.

"On s'était aperçu qu'on avait des problèmes au niveau du substrat (matière sur laquelle la pelouse est déposée) de cette pelouse", analyse Roland Goujon, vice-président de la Métropole en charge des équipements sportifs. "Sur les quinze centimètres initialement installés pour semer la pelouse naturelle, il ne restait plus que six ou neuf centimètres, ce qui pouvait expliquer le mauvais état du gazon. Il jaunissait et des champignons se formaient".

Ce substrat va permettre de rendre la pelouse plus résistante mais ne sera évidemment pas visible pour les spectateurs. Les arroseurs ont aussi été changés.

Une nouvelle sonorisation

En revanche, les habitués de Geoffroy Guichard ne pourront pas passer à côté de la nouvelle sonorisation. "Avant, il n'y avait qu'une sonorisation, maintenant il y en a deux. La première sert à diffuser des messages de sécurité alors que la deuxième est réservée à l'ambiance" explique Roland Goujon.

"Ça va améliorer la qualité d'audibilité pour les spectateurs". Ces travaux d'amélioration du son ont coûté près de 37.5000 euros. Ce n'est pas terminé puisque le parking des joueurs sera lui aussi rénové. Le club souhaite faire de la place pour mettre en scène l'arrivée des joueurs comme le font d'autres clubs de ligue 1.