Auxerre, France

C'est le Père Noël Le Graët avant l'heure pour les petits clubs de foot français.

Le président de la FFF (Fédération Française de Football) a annoncé, vendredi dernier, après décision du comité exécutif, que, suite au deuxième titre de champion du monde des bleus en juillet, 10 Millions d'Euros supplémentaires (86 M€ sont déjà prévus pour la saison 2018-2019) seraient reversés au football amateur. Une enveloppe qui servira notamment "aux petits clubs" selon les mots présidentiels.

Pour être aidés, les clubs ne doivent pas compter plus de 100 licenciés et posséder des équipes jeunes ou féminines. Sur les 115 clubs icaunais, plusieurs sont concernés, même si leur nombre exact n'est pas encore connu. C'est le cas du FC Fleury-la-Vallée, 80 licenciés, dont la moitié de jeunes.

Forcément, Jean-Christophe Manet, qui préside ce club de village depuis 1995, est aux anges devant cette bonne nouvelle: _"_C'est toujours bon à prendre car on a toujours besoin d'équipements détaille le bénévole. Car les équipements ne durent en général qu'un an, il faut les renouveler."

L'aide financière des clubs sera convertie en matériel ou maillots. Et Jean-Christophe Manet a déjà sa liste: "Des quilles, des ballons, des petites haies ou des gourdes. Du matériel pour les entrainements et indispensable au bon fonctionnement d'un club."

"Quand vous avez un billet de 1 000 (euros) qui tombe en début de saison, croyez-moi, pour les petites structures, c'est très bien se félicite Christophe Cailliet, président du district de foot de l'Yonne, qui comptait 11 100 licenciés la saison dernière. Alors, le faire comme ça et que ça aille aux petits clubs, c'est intéressant."

Pour Fleury la Vallée, "c'est énorme" (dixit le président) car cette enveloppe représente 1/6ème du budget annuel du club. Un budget de 6 000 euros bouclé grâce à l'organisation de trois soirées à thème.

Mais au-delà de cette aide financière, dans ce sympathique club de village, ou l'esprit d'entraide est omniprésent, on est content de voir que la base de la pyramide n'est pas oubliée. "C'est vrai que l'on a toujours l'esprit critique par rapport aux professionnels explique Jacky Hallé, vice-président du FC Fleury-la-Vallée et l'un des entraineurs des séniors. _On dit toujours que les amateurs font beaucoup de choses et qu'il n'y a pas de retour_. Je lisais encore un commentaire de (Didier) Deschamps (sélectionneur de l'équipe de France A) qui disait qu'il fallait penser aux clubs amateurs. ca fait plaisir de lire ces choses-là. Et que ça se passe surtout (sourire)!".

L'enveloppe sera disponible pour les petits clubs entre janvier 2019 et juin 2020.