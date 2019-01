Les "Picsou et Rapetout" des Winners pourraient bien s'inviter à nouveau au Stade Vélodrome !

S'ils vous ont forcément au moins fait sourire, ce dimanche. Rassurez-vous, Picsou et ses acolytes vont rester dans les archives des Winners. Mais pourraient aussi très vite ressortir de leur boîte. Des pancartes sorties ce dimanche lors du nul de L'OM, 1 partout face à Monaco. À l'image de l'animation avec les chèvres il y a presque trois ans, les Winners ont donc récidivé avec humour, pour protester contre les joueurs, mais aussi l'entraîneur et les dirigeants du club.

"On a tourné notre tifo à la franche déconnade comme on dit à Marseille, pour détourner l'esprit des plus faibles d'entre nous qui seraient tombés dans les travers on nous attendait, c'est-à-dire la violence. On a fait en sorte de s'écarter de tout ça en gardant une pointe d'humour dans notre malheur . Comme quoi il faut rire de tout". Rachid Zeroual, vice-président et porte-parole des South Winners

Autant, les pancartes chèvres ont fini en vente aux enchères pour une cagnotte offerte à une.. éleveuse de chèvres.. autant cette fois, Picsou et ses acolytes vont rester dans les archives des Winners. Mais pourraient aussi très vite ressortir de leur boîte.

Sur chaque pancarte, les joueurs apparaissent avec dans la main ou sur le dos un sac sensé représenter leur.. salaire mensuel.

"On les garde. La saison n'est pas finie avec eux. On peut les transformer ; avec la peinture et notre imagination, on peut faire des miracles. Il n'y a pas de vente aux enchères. Les joueurs sont encore là, on ne lâche pas le mors. Pour nous faire oublier le passage qu'ils ont fait, il faudrait 4 victoires d'affilée. Comme on n'est pas dans ce cas de figure, on fait bien de les garder et de les mettre au chaud. Parce qu'on va les ressortir cet hiver je crois". Rachid Zeroual