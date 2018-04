Il faut être très organisé et patient pour obtenir le précieux sésame : jeudi prochain, l'OM reçoit Salzbourg en demi-finale d'Europa League. Les tickets sont en vente pour les abonnés depuis ce mardi matin, 10h.

Marseille, France

Mardi matin, au pied du stade Vélodrome, la file d'attente s'étend depuis l'entrée de la billetterie jusqu'à... la contre-allée, plusieurs dizaines de mètres plus loin. À Marseille, l'attente est immense autour de la demi-finale d'Europa League. L'OM reçoit les Autrichiens de Salzbourg jeudi prochain. C'est le match aller.

Je suis devant la billetterie , il y a du peuple lol pour prendre les places OM -Salzbourg 😍😄 — Sandrine🌟🅾Ⓜ💙 (@Sandrine1431) April 17, 2018

Priorité aux abonnés

Les billets sont donc en vente depuis ce mardi matin, avec une nouvelle règle : priorité aux abonnés. Ce n'était pas le cas pour les tours précédents. Et la billetterie ne sera ouverte au grand public qu’à partir de dimanche.

Un précieux sésame pour OM / Leipzig dans les mains de son heureux propriétaire © Radio France - Tony Selliez

"Ça me rappelle le temps de Bernard Tapie, cette effervescence (...) On va se régaler, il va y avoir une super ambiance." Jean-Charles, abonné en tribune Ganay

Et visiblement, mieux valait se rendre directement à la billetterie du stade. Sur Internet, l'attente a souvent été longue... voire très longue, pour ne pas dire impossible.

J'arrive pas à prendre les places pour Salzburg ça bug la expliquez moi svp @OM_Officiel@albanlipp — Bilel (@laziid) April 17, 2018

La billetterie pour OM-Salzbourg est littéralement saturée ! Plus de 2500 personnes sur fil d’attente !

Concernant OM-Lille, près de 50000 places vendues.

Concernant OM-Nice, en 24h, 13000 places vendues en Ganay et Jean Bouin !#TeamOM — OM_Fada (@OM_Fadaaaaaaaa) April 17, 2018

Qui s’en sort avec l’achat de place pour Salzbourg, je deviens fou @OM_Officiel ??? — Thierry B Audibert (@TBAudibert) April 17, 2018

En quart de finale, le stade Vélodrome et le public marseillais ont frappé fort et marqué les esprits : une ambiance fantastique, qui a porté les hommes de Rudi Garcia. Les joueurs se sont transcendés. Et c'est bien redevenu une "arme" pour l'OM au moment d'aborder la suite de la compétition.

"On est des passionnés, vous savez comment ça se passe. Je ne veux pas nous porter la poisse. Mais on est optimiste. A tel point qu'on se renseigne déjà pour savoir comment on va se déplacer à Lyon."

A MArseille, la course aux billets pour la demi-finale d'Europa League "OM / Salzbourg". Reportage France Bleu Provence au pied du stade Vélodrome Copier

Lyon ? Pour la finale, évidemment, le 16 mai. Les supporters de l'OM aimeraient tellement déjà prendre rendez-vous...