Les places pour Vierzon-Grenoble, disponibles à partir de ce mercredi

Le petit poucet Berrichons recevra le Grenoble Foot 38, équipe de ligue 2, pour ce match des 8e de Finale de la Coupe de France le mercredi 08 février à 18h15 au stade Brouhot. Le Vierzon FC communique aujourd'hui les infos sur l'obtention des tickets pour la rencontre.

L'ouverture de billetterie se fera au stade Brouhot :

- Le 1er Février de 9h à 20h pour les licenciés, les abonnés, les partenaires, et les supporters ayant fait le déplacement au Puy-en-Velay.

- Le 2 Février, également de 9h à 20h, pour toutes et tous.

Le club précise que le stade de Brouhot compte 1998 place et que 350 places ont déjà été réservé pour les partenaires officiels de l'épreuve. De plus, le club limite le nombre de places qu'il est possible d'acheter par personne : 2 places par licenciés, 2 places par partenaires, 1 place par abonné, 1 place par supporter. 2 places maximum par personne pour le grand public. Le paiement se fait par carte bancaire

Le club indique que, comme pour les 16e de finale, Une retransmission du match sera organisée à La Décale par la Ville de Vierzon.