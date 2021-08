Les polémistes de La Tribune font leur rentrée sur France Bleu Picardie

L'émission La Tribune rouvre ses portes pour une nouvelle saison ce lundi 30 août de 18h10 à 19h sur France Bleu Picardie. Tous les lundis et vendredis veille de match, Mathieu Dubrulle et ses polémistes débattront avec rigueur et bonne humeur de l'actualité de l'Amiens SC en Ligue 2.

Un début de saison raté pour l'Amiens SC en Ligue 2

Avec seulement une victoire et cinq points au compteur après six journées de championnat, l'Amiens SC (15e) a raté son début de saison malgré une solidité défensive retrouvée depuis trois matchs. L'équipe ne dégage aucun enthousiasme et son niveau de jeu reste très médiocre. Est-ce déjà inquiétant? L'ASC peut-il jouer autre chose que le maintien? L'entraîneur Philippe Hinschberger doit-il changer son système de jeu? Le recrutement est-il raté? Quelles recrues attendre dans les dernières heures du mercato? Craignez-vous des départs, alors que l'attaquant Jayson Papeau est en partance pour le club du Warta Poznan en Pologne?

Autant de questions qui alimenteront le débat des polémistes entre les rubriques habituelles de l'émission (Quiz, concours pronostics, Oui-Non...) et vos places à gagner pour les matchs de l'Amiens SC à la Licorne.