Les premiers mots d'André Villas-Boas à l'OM : "Je suis très heureux d'être ici"

Marseille, France

Lors de la conférence de presse de présentation, André Villas-Boas, le nouvel entraîneur de l'Olympique de Marseille a déclaré qu'il était "très content d'être ici". "Arriver ici avec un club de la grandeur de l'OM est fantastique pour moi" a poursuivi André Villas-Boas qui a reconnu le "très grand défi" qui l'attend, lui et l'équipe. "Les objectifs avec Jacques-Henri Eyraud (le président de l'OM) et Franck Mac Court (le propriétaire du club) sont très clairs : être parmi les trois premiers en Ligue 1" a-t-il expliqué avant de tout faire pour "bâtir la meilleure équipe possible".

André Villas-Boas a rencontré Thauvin et Germain

André Villas-Boas a également expliqué qu'il avait rencontré "Florian (Thauvin) et Valère Germain à Monaco. J'ai parlé avec eux. On va réfléchir au début du mercato et dès demain on va initier ce qu'on devra faire pour toute la saison, les décisions qu'on devra prendre".