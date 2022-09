Les premiers mots de Rui Almeida, le nouvel entraîneur des Chamois Niortais

Lors d'une conférence de presse ce lundi 5 septembre, les Chamois Niortais ont présenté leur nouvel entraîneur. Le technicien portugais Rui Almeida a officialisé son arrivée au club la veille. Il se dit "fier" et "heureux" d'être de retour en Ligue 2.

C'est officiel depuis dimanche 4 septembre, Rui Almeida est le nouveau coach des Chamois Niortais. Lors d'une conférence de presse ce lundi 5 septembre, il a été présenté par le club. Le technicien portugais s'est montré très heureux d'arriver à Niort, un "club historique de Ligue 2", selon lui. En effet, Rui Almeida, âgé de 52 ans, connaît bien la deuxième division de notre championnat de France puisqu'il a notamment entraîné le Red Star, Troyes ou encore le SM Caen ces dernières années.

"Je veux redonner confiance aux joueurs", a expliqué Rui Almeida, alors que le club des Deux-Sèvres ne compte que deux victoires en sept matches. L'entraîneur s'engage pour un an avec un an en option et emmène avec lui son fidèle adjoint, Gabriel Santos.

Même si le mercato est clos, le club niortais dispose d'un joker pour recruter un dernier joueur. "On va discuter avec le nouvel entraîneur pour trouver le profil qu'il recherche, dans la mesure du possible", a expliqué le président des Chamois Niortais, Mickaël Hanouna.

Voici les réactions du nouvel entraîneur et du président :

Rui Almeida se dit très heureux de son arrivée dans le club des Deux-Sèvres Copier

Le recrutement de Rui Almeida est une très belle opportunité selon Mickaël Hanouna, le président des Chamois Niortais Copier