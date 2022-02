Les premiers pas de Youcef Belaïli au Stade Brestois

Moins de 48 heures après sa signature au Stade Brestois lundi soir, dans les dernières heures du mercato, Youcef Belaïli a touché ses premiers ballons à l'entrainement ce mercredi matin avec ses coéquipiers. L'ailier gauche international algérien, arrivé libre dans le Finistère pour au moins 6 moins de contrat afin de pallier le départ de Romain Faivre à Lyon, retrouve son coéquipier en sélection, le milieu de terrain Haris Belkebla. "Je le connais bien. Il m'a parlé de beaucoup de choses sur le club. Et même Monsieur Greg [ndlr : Grégory Lorenzi, directeur sportif], c'est pour ça que je suis venu. J'avais contact avec trois ou quatre clubs, mais Brest est mon choix" explique le néo-brestois, qui portera le numéro 24 chez les Ty-Zefs.

Celui qui préfère jouer comme "milieu gauche, derrière l'attaquant, et tous les postes de l'attaque", compte bien "marquer des buts et faire des passes décisives" pour l'équipe de Michel Der Zakarian. Son contrat, qui court jusqu'en juin prochain pour l'instant, pourrait d'ailleurs être prolongé en fonction de ses performances d'ici la fin de saison. Mais Grégory Lorenzi, le directeur sportif du Stade Brestois, ne veut pas en dire plus : "ça concerne uniquement le joueur et le club".

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Déterminé à percer en Europe

A bientôt 30 ans, il les fêtera en mars, la voix de Youcef Belaïli est basse et un peu hésitante en conférence de presse devant une dizaine de journalistes, plus que d'habitude pour la présentation d'un joueur de Brest. Une hésitation de façade, car Youcef Belaïli est bien déterminé à réussir à s'imposer en Ligue 1 cette fois. "Donner tout en Europe pour montrer aux gens" sa vraie valeur, quatre ans après un premier passage manqué en France.

A l'été 2017, il signe au SCO d'Angers. A l'époque, il sort d'une suspension de deux ans, pour deux contrôles positifs à la cocaïne. Sa tentative de rebond en Anjou, sa première expérience hors d'Afrique, tourne court. Il repart quatre mois plus tard, après seulement 45 minutes de jeu en coupe de la Ligue. "J'ai pas eu de chance, j'ai pas joué", explique-t-il simplement.

Méga star en Afrique

Sa carrière prend ensuite une autre dimension, grâce à son retour à l'Espérance sportive de Tunis où il avait déjà joué quelques années plus tôt. Il remporte alors deux fois la Ligue des champions africaine (2018, 2019). Puis Belaïli découvre les modestes championnats d'Arabie Saoudite et du Qatar, en se faisant en parallèle un nom avec son équipe nationale. L'ailier gauche est un des grands partisans des dernières victoires de l'Algérie : la CAN (2019) et la coupe Arabe (2021). D'où son énorme popularité auprès des supporters des Fennecs, très nombreux à le suivre sur les réseaux sociaux au point d'exploser les compteurs du Stade Brestois dès son arrivée.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

à lire aussi Le Stade Brestois explose les réseaux sociaux avec Youcef Belaïli