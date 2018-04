"Supporters ou insupportables ?" titre L'Équipe qui sort ce vendredi un dossier spécial sur les supporters français en Ligue 1 et en Ligue 2, en partenariat avec France Bleu.

Alors qu'il reste cinq journées de championnat à jouer avant la fin de la saison, le quotidien a notamment recueilli les données brutes auprès des clubs français et de la Ligue de Football Professionnelle (LFP) pour le nombre d'abonnés, l'affluence moyenne et le taux de remplissage dans les stades.

Paris en tête du classement du nombre des supporters, Monaco mauvais élève

Sans surprise, le PSG est le club qui compte le plus d'abonnés avec 33.000 supporters, devant Marseille, Lille et Lyon. Le Parc des Princes est aussi le stade le plus rempli avec une affluence moyenne de 47.000 spectateurs., devant l'OM et l'OL.

Pour le taux de remplissage - le ratio nombre de supporters et places remplies dans le stade -, le club de la capitale est encore largement en tête avec une moyenne de 98%. Mais cette fois, derrière, sont présent les promus Amiens et Strasbourg ainsi que que des équipes plus modestes comme Angers, où les stades sont plus petits et les investissements en termes d'accueil ont porté leurs fruits.

En revanche, ces chiffres sont décevants pour Marseille, Nice et Bordeaux, dont les stades avait été (re)faits pour l'Euro 2016. Leur taux de remplissage ne dépasse pas les 2/3. Sans parler de Monaco : le club de la Principauté - qui compte le moins d'abonnés de Ligue 1 avec 4.000 personnes - affiche un taux de remplissage de 57% à Louis-II. Seul Toulouse fait pire avec moins de la moitié de son stade rempli.

> Cliquez sur la barre de votre club pour voir le nombre d'abonnés

> Cliquez sur la barre de votre club pour voir l'affluence moyenne dans le stade

> Cliquez sur la barre de votre club pour voir le taux de remplissage du stade

Chaque journée, "280.000 personnes se rendent chaque week-end dans une enceinte de L1 ou de L2", selon le journal. Depuis le début de la saison, 9,3 millions de supporters déjà sont venus dans les stades de Ligue 1 et Ligue 2 et cette saison devrait terminer "10% à 20% plus haut que la saison passée" selon Jérôme Cazadieu, le directeur de la rédaction de L'Équipe.

Pour celui qui a coordonné ce dossier pour le journal, il y a deux raisons principales : "l'effet star pour voir Neymar jouer avec Paris" et "le retour de Strasbourg en Ligue 1 (avec ses 16.000 abonnés., ndlr)" .

Sans oublier "l'amélioration des structures d'accueil dans la plupart des enceintes" alors que le coût moyen de l’organisation d'un match pour un club de l'élite coûte 70.000 euros, selon L'Équipe.

"Revoir le contrat de confiance" entre les supporters et les clubs

Autre face explorée par L'Équipe : les relations entre certains supporters et leur club se sont tendues ces derniers mois avec envahissements de terrains, fumigènes, interdictions de déplacement... Et le montant total des amendes infligées aux clubs de Ligue 1 par la commission de discipline de la LFP cette saison s'élève à 780.000 euros, selon le quotidien.

Et souvent, "le club a le sentiment d'être pris en otage et le supporter a le sentiment de pas être respecté par l'institution", rappelle Jérôme Cazadieu. Comme ce fus le cas avec au moins six envahissements de terrain depuis le début de la saison (Lille, Le Havre...), des fumigènes dans les tribunes et par conséquent des huis-clos (un seul total cette saison contre cinq l'an passé, détaille le quotidien).

Depuis le 10 mai 2016, l'objectif d'un dialogue entre les clubs et les supporters est inscrit dans la loi. Alors quelles sont les solutions pour améliorer ces rapports pour ne plus faire que supporter rime avec "sécurité" ? Dans le journal, plusieurs pistes déjà lancées voire testées comme un référent supporter par club pour "faire le lien entre les fans et les autorités pour anticiper les situations de conflit" ou encore le retour des tribunes debout.

Pour le directeur de la rédaction de L'Équipe., il faut "revoir le contrat de confiance" entre les supporters et les clubs. Pour avoir plus de coopération des deux côtés comme à Nice et Strasbourg, il faut passer par "des actions sociales, des actions au sein même du club". Et de préciser pour le club alsacien : "les portes du stades sont ouvertes longtemps à l'avance, ainsi les supporters ont l'impression d'être chez eux". En contrepartie, "ils respectent d'avantage l’institution."

► Autant d'exemples, de témoignages et de portraits à découvrir dans le dossier spécial de L'Équipe en partenariat avec France Bleu (retrouvez en bas de l'article le lien concernant votre équipe).

Jérôme Cazadieu, le directeur de la rédaction de L'Équipe Copier

La une de L'Équipe ce vendredi 20 avril 2018 - © L'Équipe

Tous les chants emblématiques des supporters en vidéo

Quand on parle de supporters, l'aspect "sécurité" est nécessairement évoqué. Mais il ne faut pas oublier que les fans sont aussi ceux qui mettent l'ambiance dans les stades pour procurer des frissons aux spectateurs et aussi aux joueurs.

La preuve avec ces chants emblématiques des principaux clubs de Ligue 1 et de Ligue 2 sélectionnés par France Bleu.

> Cliquez ici pour découvrir l'histoire de l'hymne du club de votre choix, équipe par équipe

Le dossier sur votre équipe