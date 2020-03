Les proches d'Emiliano Sala lancent une cagnotte pour financer une fresque géante à Carquefou

Plus d'un an après la disparition du footballeur Italo-argentin, Emiliano Sala, ses proches en France ont décidé de lancer une cagnotte internet qui servira à financer la création d'une fresque artistique en hommage à l'ancien attaquant du FC Nantes. Avec l'aval de la municipalité, cette oeuvre d'art géante devrait voir le jour, d'ici le mois de mai, sur un mur du complexe sportif Le Moulin Boisseau, à Carquefou.

Une peinture de 4 mètres de haut sur 10 de large

"Cette fresque représentera un lieu de recueillement pour les gens qui veulent aller y mettre un mot ou déposer une fleur, confie Marie-Jeanne Munos, la confidente de l'ancien Canari qui a récemment créé l'association "Fresque Emiliano Sala 9" en compagnie d'une poignée d'amis de l'attaquant, décédé le 21 janvier au soir dans le crash de l'avion qui le conduisait vers son nouveau club, Cardiff City. Le but de cette fresque est de ne pas oublier Emiliano."

L'artiste argentin et ami d'Emiliano Sala, Gabriel Riffa, a dessiné une fresque, à Progreso, en Argentine, en hommage à l'ancien attaquant du FC Nantes. - Gabriel Riffa

La genèse de ce pari remonte à quelques mois, lorsque Lydie et Jean-Philippe, anciens coiffeurs du joueur avec qui ils sont devenus très proches, sont partis en pèlerinage à Progreso, en Argentine, sur les traces de l'ancien chouchou de la Beaujoire. Sur place, ils découvrent la fresque dessinée par l'artiste argentin Gabriel Griffa face au stade Emiliano Sala et décident d'importer l'idée en Loire-Atlantique. "On va reproduire à peu près la même fresque mais avec les couleurs vertes et jaunes de Nantes, le numéro neuf et le visage d'Emiliano", explique Marie-Jeanne Munos.

Pour mener à bien ce projet, la commune de Carquefou va prendre en charge le coût du ravalement de la façade qui accueillera la fresque de 4,40 mètres de haut sur 10 mètres de long créée par le même artiste argentin. "Les 27.000 euros que nous voulons récolter vont servir à financer le matériel, le voyage et l'hébergement de Gabriel Graffa, énumère la confidente d'"Emi" comme elle le surnomme toujours affectueusement. Le reste de l'argent nous permettra de faire venir la famille d'Emiliano pour l'inauguration" que tous espèrent d'ici la fin du mois de mai.