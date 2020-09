Les Prud'Hommes donnent raison aux Chamois Niortais face à leur ex-entraîneur Patrice Lair

C'est une affaire qui dure depuis près de deux ans et les Chamois Niortais sortent vainqueurs de ce bras de fer. Le conseil des Prud’hommes de Niort a rendu sa décision, favorable à la SASP Chamois Niortais.

Le 11 Décembre 2018, alors que les Chamois sont 6e de Ligue 2, Patrice Lair claque la porte du club. En cause, une fracture globale entre lui , son effectif et sa direction, Karim Fradin (ex-Président) et Mikaël Hanouna (Directeur Sportif) en tête. Le 17 Décembre 2018 et à la surprise générale, l'ex-entraîneur des féminines de Lyon et du PSG revient au club, touché par le mea culpa des joueurs qui demandent son retour. Cette volte-face, insupportable pour le club, a mené à une suspension à titre conservatoire, étape obligatoire précédant un licenciement pour faute grave ou lourde.

Patrice Lair condamné à payer une amende de 1.500 euros

Le délibéré des Prud'Hommes, rendu ce mardi 29 Septembre, donne donc raison aux Chamois Niortais. Patrice Lair est débouté de toutes ses demandes (210.000 euros au titre d'une rupture abusive de contrat) il est finalement condamné à verser une amende de 1.500€ au club.

En revanche, les Chamois Niortais ont été débouté de leur demande reconventionnelle pour procédure abusive, entraînant des dommages et intérêts.