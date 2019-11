Les réactions après la mort de Daniel Leclercq, ex-entraîneur de Lens

La disparition brutale du "druide" a surpris tout les fans de Lens, qu'ils soient supporters, anciens joueurs ou entraîneurs, dirigeants. Les réactions au décès de l'ancien sang et or sont nombreuses et émouvantes ce vendredi.

Daniel Leclercq avait quitté la métropole en septembre dernier pour encadrer des stages "Rafaël Varane" en Martinique, mis en place par le frère du défenseur international. C'est là qu'il est décédé dans la nuit de jeudi à vendredi d'une embolie pulmonaire à l'âge de 70 ans. Rafaël Varane, formé à Lens, a réagi ce vendredi après-midi sur son compte twitter :

Tu étais là à mes débuts, je suis fier de t'avoir côtoyé

Les souvenirs d'Eric Sikora

L'annonce de la mort du "druide" a surpris Eric Sikora, ancien joueur de Lens l'année du titre en 1998 et ancien coach du club : "Quand j'ai appris la nouvelle, j'ai été stupéfait, je ne m'y attendais pas du tout".

C'était un mec top, extraordinaire, un perfectionniste, exigeant

Eric Sikora souligne "les valeurs de respect que voulait inculquer Daniel Leclercq aux plus jeunes notamment, un pince sans-rire". L'ancien défenseur latéral sang et or se souvient aussi de la force de persuasion du coach lensois lors de la saison 1997/1998, celle du tritre de champion de France : "Après la trêve, il rentre dans le vestiaire et il dit à la première personne qu'il salue : tuvas être champion de France. Et il l'a fait à tout le monde et on a tous dit oui !"

Gervais Martel très touché

Sous le choc ce vendredi matin, Gervais Martel, ancien président emblématique du club, rend hommage à son ami : "Il s'en va discrètement. Il a marqué ma vie mais aussi évidemment le RC Lens".

Une partie du RC Lens a foutu le camp avec lui, il puait le football !

_"J'en ai eu beaucoup des entraîneurs. J'en ai connu qui disséquait l'équipe adverse en disant : attention, l'arrière gauche, il va se gratter la jambe à la 30ème minute. C'était un entraîneur qui parlait jamais de l'équipe adverse. Il s'en foutait pas mal qu'on joue le PSG ou Louhans-Cuiseaux"_et Gervais Martel se souvient d'un match l'année du titre face à Cannes : On mène 4-0, Cannes marque un but avant la mi-temps. Daniel rentre le vestiaire

Vous êtes des ânes, on va perdre le match, vous vous prenez pour des Brésiliens

Le cours du match lui donne raison, Lens est rattrapé au score, Cannes revient à 4 partout et Stéphane Ziani libère le club en marquant un penalty en fin de match pour l'emporter mais Daniel Leclercq lance cet avertissement à ses joueurs : "Si vous pensez être champion en ayant un comportement comme çà, vous êtes des rigolos !"

Une longue carrière de joueur à l'OM

Autre réaction, celle de l'Olympique de Marseille, l'autre club de coeur de Daniel Leclercq qui y a joué 350 matchs de D1.