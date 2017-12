Damien Da Silva, défenseur du SM Caen

Quelques regrets son voulait gagner pour bien noir l'année à domicile. On s'en sort bien quand même en fin de match où Guingamp s'est procuré des occasions. On était fatigué en fin de match. On a perdu beaucoup d'énergie à la fin à courir après les contres de Guingamp et on avait plus de gaz pour repartir de l'avant. Il faut retirer du positif, on n'a pas perdu et on n'a pas pris de but. On restait sur trois défaites malgré de bons matchs, on voulait arrêter cette mauvaise série. On voulait l'arrêter d'une bonne manière mais on n'a pas réussi à gagner ce match.

Jordan Nkololo, milieu de terrain du SM Caen, à l'origine des deux meilleures occasions malherbistes

Je trouve que c'est un bon point de pris. Le terrain était difficile. On n'a pas marqué mais on n'a pas pris de but donc ce n'est pas si mal. En deuxième mi-temps, on était un peu émoussé et Guingamp nous a pris en contre. Je pense que j'ai fait une bonne performance ce soir. J'aurais aimé faire une passe décisive.

Youssef Ait-Bennasser, milieu de terrain du SM Caen

On est déçu parce que je pense qu'on avait les moyens de remporter le match. Ils ont pas été très dangereux face à nous mais comme d'habitude on a pêché devant et si on ne marque pas, on ne peut pas gagner. On est fatigué, on joue souvent avec le même 11, mais ce n'est pas une excuse, on doit remporter ces matchs. Le terrain était mauvais mais c'était pareil pour les deux équipes. On fait une bonne première mi-temps après il nous a manqué un peu plus en deuxième mi-temps pour avoir la victoire. Le terrain ne nous a pas aidé et on a eu un petit moment de moins bien physiquement. Au final on s'en sort bien parce qu'on a concédé pas mal d'occasions sur la fin. On se crée pas mal d'occasions mais malheureusement on ne les concrétise pas.

Patrice Garande, entraîneur du SM Caen

On aurait dû faire la différence en première mi-temps, car j'ai trouvé qu'elle a été très bonne. Ça a été plus dur en deuxième. On est toujours dans le même constat : on se crée des occasions mais on ne marque pas. Le terrain n'est pas facile du tout, il faut féliciter les deux équipes parce qu'on a quand même vu un beau match. On a dépensé beaucoup d'énergie en première mi-temps. Chacun a eu sa mi-temps donc finalement le nul est logique. 24 points à la mi-championnat c'est pas mal mais on a des regrets, comme à Strasbourg et Toulouse. Les joueurs démontrent depuis le début de la saison qu'ils ont envie d'obtenir le maintien en jouant, en pratiquant du beau football.