Le Stade Malherbe de Caen a débuté 2018 par une défaite en Ligue 1, face à Lille (1-0), dans une rencontre heurtée marquée par les deux cartons rouges distribués par M. Hamel. Pépé a marqué l'unique but de la rencontre. Les Malherbistes n'ont plus gagné à d'Ornano face aux Dogues depuis 11 ans.

Patrice Garande, entraineur du SM Caen

Il y a deux sentiments : la déception d'avoir perdu et la frustration parce qu'on n'a pas fait le match qu'il fallait, excepté durant vingt minutes en première mi-temps. Sur l'expulsion de Rémy Vercoutre, je n'ai rien vu mais on peut le regretter, surtout quand on a un gardien d'expérience... Ce soir, on ne peut pas résumer ce match qu'à notre manque d'efficacité devant. On n'a pas archi-dominé la rencontre, on a eu trop de manques. Il y a eu une réaction en deuxième mi-temps mais c'était un peu tard et beaucoup de joueurs ont joué en dessous de leur niveau. Quant à la communication avec les arbitres, elle était et reste impossible.

Rémy Vercoutre, gardien du SM Caen, exclu

J'ai l'impression que Pépé chambre notre public. Je lui ai dit d'arrêté et c'est tout. Les Lillois m'ont repoussé mais il n'y a rien d'autre. J'ai été surpris de voir un rouge sortir du carnet de l'arbitre. Je pense qu'il devait être persuadé que je fais un mauvais geste. Je ne regrette rien. On ira en commission de discipline avec les images et on verra bien ce que cela donne. Je ne pense pas que sur le reste du match M. Hamel ait été très sévère. J'ai trouvé que ça avait été un match engagé, les autres cartons sont logiques selon moi. Peut être aussi que le terrain faisait que l'on ne pouvait pas voir ou fournir une autre prestation qu'un match heurté, au couteau.

Revivez le match entre Caen et Lille

Brice Samba, gardien remplaçant du SM Caen, entré en jeu à la 45'

Je le répète assez souvent, je me prépare à jouer chaque match. J'étais prêt, je travaille au quotidien pour ça. Je n'ai pas très suivi l'action en plus. Hervé Bazile m'a dit "attention, je crois que Rémy va prendre un rouge...". J'ai été décisif parce que j'ai fait des arrêts qi nous ont permis de rester dans le match mais on n'a perdu donc ça n'a pas servi à grand chose.

Vincent Bessat, milieu de terrain du SMC

Il fallait faire abstraction des faits de jeux, se sortir de la tête qu'on était à dix, et être encore plus solidaire et agressif. On a essayé de tout mettre en oeuvre pour revenir, on a eu des occasions mais on n'a pas su les concrétiser. On va continuer à travailler. Ils ont eu la possession du ballon mais ça a été un peu stérile. Il faut qu'on oublie ce match, qu'on avance et qu'on reparte vers l'avant mardi.

Alex Djiku, défenseur du SM Caen

C'est un tout, peut être que défensivement on ne pousse pas les offensives jusqu'au le bout. Ce n'est pas que la faute des attaquants. Quand on marquera le premier but, ça repartira.

Absences

Sorti sur blessure à une demi-heure de la fin du match, le défenseur latéral gauche Adama MBengue souffre d'une blessure au pubis. Il devrait être absent au moins pour le déplacement à Bordeaux.

Averti par M. Hamel, Damien Da Silva a écopé de son 3ème carton jaune en moins de dix matchs. Il sera suspendu pour le match de Coupe de France au Canet en Roussillon.

Exclu, Rémy Vercoutre sera obligatoirement suspendu à Bordeaux. Il devrait pouvoir jouer face à Marseille vendredi prochain, à moins que la commission de discipline de la Ligue qui se réunit jeudi n'en décide autrement.