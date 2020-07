RC Lens : Les recrues tombent le masque !

Après quinze jours de préparation physique, les Sang et Or attaquent les matches de préparation, avec une première rencontre face au Havre (jeudi à 17h). L’occasion de lever le masque sur les six petits nouveaux…

« Cette saison, il va nous falloir beaucoup d’intensité ! » Lors du point presse de veille de première rencontre de préparation – jeudi à 17h face au Havre -, Franck Haise a clairement fixé l’axe principal de ses deux premières semaines de préparation. Mais pour le coach lensois, l’objectif du maintien passera aussi par une cohésion réussie entre jeunes joueurs et éléments plus expérimentés. C’est dans cette optique qu’a été mené le recrutement estival au Racing club de Lens, afin de renforcer un groupe loin d’avoir survolé la Ligue 2 la saison dernière. En fer de lance, les dirigeants lensois ont recruté Gaël Kakuta, de retour dans son club formateur. Mais pour le reste, ce sont de jeunes joueurs a fort potentiel, à l'exception de Jonathan Clauss au parcours pour le moins atypique. « Beaucoup de jeunes joueurs nous ont rejoint mais avec déjà un vécu au plus haut niveau », a néanmoins tenu à préciser Franck Haise. Pour l’occasion, cinq des six nouveaux « sang et or » ont tombé le masque sur leur motivations à rejoindre le club de l’Artois… Cinq seulement puisque le gardien international vénézuélien Wuilker Farinez, testé positif à la Codiv-19 a été placé en quatorzaine…

Gaël Kakuta (Milieu, 29 ans) : Le plus expérimenté. Il revient dans son club formateur. Il sera l’atout technique en milieu de terrain qui manquait aux Lensois la saison dernière. « C’était écrit que je reviendrais dans mon club formateur. Il fallait juste le faire au bon moment. A 29 ans, je pense que je peux apporter mon expérience de six années à jouer le maintien, notamment avec Amiens ! »

Gaël Kakuta de retour dans son club formateur, treize ans après son départ vers le club anglais de Chelsea. © Radio France - B. Dequevauviller

Jonathan Clauss (Défenseur, 27 ans) : Le plus atypique. Longtemps joueur amateur, à Quevilly notamment, ce défenseur à gagner l’accession en Bundesliga avec le club de Bielefeld mais à préférer rejoindre le RCL, libre de tout contrat. « Je sentais que c’était pour moi le moment de rentrer en France, aussi pour des raisons familiales ; Quand l’opportunité Lens c’est présentée par l’intermédiaire de mon agent, je n’ai pas hésité une seconde… »

Facundo Medina (Défenseur, 21 ans). Le plus souriant. En provenance direct du CA Talleres, ce défenseur international argentin va faire ses premiers pas en Europe, déjà doté d’une réputation de batailleur. « Chaque ballon est une lutte. Je m’investis beaucoup durant les matches. J’ai choisi Lens car c’est un club mythique de l’histoire du championnat de France. Un championnat beaucoup plus physique que ce que j’ai connu en Argentine ».

Ignatius Ganago (Attaquant, 21 ans). Le plus discret. En provenance de l’OGC Nice, cet attaquant a coûté la bagatelle de 5 millions d’euros à ses dirigeants. Il sera en concurrence avec Florian Sotoca et Simon Banza pour occuper la pointe de l’attaque lensoise, en attendant qu’un attaquant supplémentaire rejoigne le club artésien avant la fin du Mercato. C’est une des attentes de Franck Haise. « Je n’ai pas hésité à rejoindre Lens. J’ai disputé pas mal de matches de Ligue 1 donc je vais mettre cette petite expérience de l’équipe. Ici, il y a les entraîneurs et les préparateurs dont j’ai besoin pour encore progresser… »

Loïc Badé (Défenseur, 20 ans). Le plus physique. Ce jeune défenseur formé au Havre (Ligue 2) va devoir cravacher pour s’imposer dans un secteur de jeu très concurrentiel, avec déjà Fortès, Radovanovic et Diallo. Mais sa casquette de milieu de terrain pourrait lui servir. « Mon parcours est allé vraiment très vite. Je n’ai fait que quelques matches de Ligue 2 et tout est en train de prendre de l’ampleur. Je suis un peu surpris mais après il faut être ambitieux. Je sais qu’il y aura beaucoup de concurrence mais je trouve que la concurrence est saine… »

Wuilker Farinez (Gardien, 22 ans) n’a pas été présentée avec ses nouveaux partenaires. Testé positif à la Covid-19, mercredi, le gardien vénézuélien a été placé en quatorzaine dans une chambre de La Gaillette.