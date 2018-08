Beauvais, France

La série de l'AJA s'arrête donc là... déjà! A deux unités, deux victoires. Malgré des prestations en progression, les footballeurs icaunais sont tombés (1-0), ce vendredi soir, sur le terrain d'une formation du Red Star qui n'avait jusque-là pas gagné. Et pourtant, l'AJA aurait dû revenir dans l'Yonne avec une troisième victoire d'affilée. Car le Red Star était largement prenable. Et car l'AJA a eu quatre ou cinq occasions nettes, souvent par Merdji, l'attaquant touchant même le poteau dès la 6ème minute à la suite d'un corner. Les auxerrois n'ont pas réussi à convertir leur supériorité. _"_C'est rageant car on a la sensation d'avoir fait les efforts pour l'emporter souligne Pablo Correa. Mais on a payé cash une erreur en fait. Un seul tir de l’adversaire (60e) a suffit pour nous mettre dans la difficulté. Alors qu'on a eu 16 ou 17 tirs, dont 6 cadrés. On a eu les occasions pour pouvoir mener, déjà. C'est une soirée à oublier. "

Avec cette troisième défaite en cinq matches, l'AJA recule de deux places et se retrouve 11ème de la Ligue 2 avec 6 points. Les auxerrois qui recevront Châteauroux, mardi, à l'occasion du 2ème tour de la Coupe de la Ligue.