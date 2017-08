Football : les repreneurs du SCB jettent l’éponge

Nouveau rebondissement dans le projet de reprise du Sporting Club de Bastia, ce jeudi. Les conclusions de l’audit commandé par les dix repreneurs éventuels le confirme. Le déficit de la section "amateur" s’élève à 1,2M€. Huit des dix repreneurs annoncent ne plus vouloir s’engager dans ce sauvetage.

Le Sporting Club de Bastia n’en finit plus de descendre aux enfers. Après avoir tenté, en vain, de sauver la section professionnelle, le groupe de dix repreneurs insulaires pourrait laisser tomber désormais le challenge amateur. C'est ce qu'ils annoncent dans un communiqué publié ce jeudi.

Et pour cause, contrairement à ce qui avait été affirmé ces derniers jours, la dette de cette section amateur est quatre fois plus importante. Autrement dit, le déficit n’est pas de 300.000€ mais de 1,2M€. Une dette trop lourde à porter au travers d’un championnat de national 3. La majorité du groupe de repreneurs refuse d’assumer cette dette. Elle refuse également d’assumer le licenciement de 17 personnes sous contrat de travail avec cette structure "amateur".

Le communiqué de presse