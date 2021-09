Les Sables d’Olonne : 90 concurrents au départ de la Mini Transat ce lundi

90 navigateurs solitaires, dont 14 femmes, prennent ce lundi à 14h le départ de la Mini Transat 2021. Le départ, qui était prévu dimanche, a été repoussé d'une journée en raison d'un gros coup de vent attendu dans la nui de dimanche à lundi.

90 concurrents, c’est un record pour cette course, créée en 1977, et qui a lieu tous les deux ans. Isabelle Autissier, Jean-Luc Van Den Heede, Loïc et Bruno Peyron, Yves Parlier ou encore Clarisse Crémer : tous ont fait la Mini Transat, avant de devenir des navigateurs célèbres. C'est le cas aussi, entre autres, d'Yvan Bourgnon, Yannick Bestaven, vainqueur du dernier Vendée Globe, et Armel Tripon. Autant dire que parmi les participants de cette année se trouvent sans doute de futurs marins au long cours.

Cela pourrait bien être le cas du Sablais d’adoption Tim Darni. A 27 ans, il espère bien pouvoir participer ensuite au Vendée Globe. La Mini permet en effet à de jeunes skippers de se faire connaitre tout en ayant des budgets limités : « ça permet de trouver des partenaires, parce que ce sont des budgets plutôt réduits. J’ai créé un club de partenaires, après, je vais essayer d’évoluer avec eux sur de plus gros supports, et oui, le Vendée Globe, c’est le rêve ultime ».

"La petite taille de nos bateaux peut faire peur, mais ils sont bien plus robustes que des voiliers plus grands" - Anne-Gaël Gourdin, une des concurrentes

La Mini Transat se court sur des bateaux de 6,50 mètres. De près, leur taille semble ridicule, face à l’océan atlantique, mais les skippers expliquent que leurs bateaux, en fait, sont très robustes. C’est ce que dit notamment Anne-Gaël Gourdin, 36 ans, ingénieur chez Airbus à Bouguenay, près de Nantes : « on a des bateaux très sûrs, par exemple, avec 1600 litres d’insubmersibilité. Ce sont des mousses stratées dans la coque, nos bateaux ne peuvent pas couler. On a tout le matériel de sécurité, on est suivi par nos anges gardiens, sept bateaux accompagnateurs. Et puis, on a du faire des parcours de qualification pour prouver notre qualité de marin. Et franchement, nos bateaux sont costauds et tiennent très bien la mer ».

Purs amateurs dont le but est avant tout d’arriver de « l’autre côté », ou skippers souhaitant devenir professionnels, les motivations des concurrents sont variées, mais c’est une vraie passions qui les animent. Nicolas Guibal, de Saint-Nazaire, part pour l'aventure, mais aussi pour relever un défi, lui qui est un peu un miraculé. Son bateau s'appelle "Les œuvres de Pen Bron", du nom d'une association de rééducation physique. Il y a quelques années, le skipper s'est en effet cassé une vertèbre. Il veut montrer qu'on peut s'en sortir : "j'ai eu pas mal d'années avec des médicaments, avec de la douleur. J'ai intégré un programme de rééducation, qui a bien marché, même si tout n'est pas encore parfait. Je veux prouver qu'on peut mieux vivre en utilisant des pratiques sportives".

Nicolas Guibal, de Saint-Nazaire © Radio France - Philippe Rey-Gorez

Après une escale de trois semaines aux Canaries, les skippers devront rejoindre la Guadeloupe. L’arrivée des premiers est prévue le 11 novembre.