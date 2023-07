Les six nouvelles recrues de la Berrichonne foot ont débuté l'entrainement

Ils sont six, six jeunes joueurs qui se sont succédés en salle de presse en ce mardi midi, à la sortie de l'entrainement. Un maillot de la Berri à peine enfilé, ils se sont assis l'un après l'autre, devant la presse locale réunie.

"Je suis très heureux d'être là, la Berrichonne foot, c'est un grand club, avec une belle histoire", si les discours sont un peu convenus tout évidemment, se félicitent de leur intégration au sein d'une équipe historique. Pour Oumar Gassama, ce contrat signe même sa première entrée dans le milieu professionnel.

Oumar Gassama, Berrichonne foot © Radio France - Gaelle Fontenit

Le défi est de taille : il faut désormais constituer un groupe solide pour écrire une nouvelle page dans l'histoire de la Berrichonne foot, sauvée de justesse il y a une dizaine de jours d'une relégation par la DNCG , le gendarme financier du foot. "C'est excitant ! Après un risque de dépôt de bilan, on peut surfer sur la dynamique de faire quelque chose de bien" assure Rémy Duterte, 29 ans, arrivant de Laval.

Démarrer piano et viser très haut

Mais pour Fredler Christophe**, international haitien de 21 ans prêté par Strasbourg**, l'esprit d'équipe est déjà en train de se construire : "Je suis venu ici dans une famille. C'est vrai, il y a des nouveaux joueurs, mais c'est comme si on se connaissait depuis longtemps. Le groupe vit bien et s'entend bien". Antoine Mille**, milieu de terrain de 26 ans, ancien de Bourg-en-Bresse**, confirme, "faut que la mayonnaise prenne rapidement, on a peu de temps. Mais en communicant beaucoup entre nous, en créant des automatismes, ca va se faire vite, avec tous les entrainements et les matchs amicaux que l'on a à faire."

Remy Duterte, Berrichonne football © Radio France - Gaelle Fontenit

Construire un groupe alors qu'il manque encore des recrues, et que le championnat reprend dans trois semaines, ça risque tout de même de faire court. Mais Antoine Mille y croit : "Une saison en National, c'est long. On a déjà vu des clubs limite relégables à la trêve redresser la barre. Avec six descentes, ca peut aller vite". Autrement dit, "qui veut aller loin ménage sa monture".

A qui le brassard de capitaine ?

Plusieurs des nouvelles recrues affichent une belle expérience en National et affirment d'emblée leur capacité à "parler aux jeunes si le coach le demande". De là à viser le capitanat ? Certains précisent "ne pas avoir évoqué la question", d'autres glissent avoir les qualités pour, en attendant la décision du coach, Olivier Saragaglia.

Il manque encore 5 à 10 joueurs dans l'effectifs de la Berrichonne foot.