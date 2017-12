Laval, France

Après la défaite 3-0 à Chambly en National vendredi soir, le départ de Jean-Marc Nobilo semblait inéluctable. Restait à savoir quand. C'est donc ce dimanche que France Bleu Mayenne l'annonce. Dans l'immédiat, l'intérim sera assuré par son adjoint Manu Pirès pour la réception des Herbiers, mercredi soir, le dernier match de la phase aller.

"On reste encore en course pour la montée"

Du côté des supporters, la surprise prime chez Anthony Roiné, le co-président des Socios. "Il était très abordable, très sympathique. Après avec un effectif très jeune, remanié à 90%, c'est vrai que ce n'est pas évident. Il s'en est pas trop mal tiré mais ça s'est joué à pas grand chose sur les six derniers matchs sans victoire. C'était galère la saison dernière avec tous les changements d'entraîneur (NDLR : Zanko, Simone puis Goudet). Je pense aussi qu'il y avait des problèmes dans le club. Là je suis surpris par ce départ".

Il veut quand même rester optimiste pour la phase retour du championnat. Mathématiquement tout reste possible. "Après, rien n'est perdu. On peut voir la saison dernière, le Paris FC était 18e à la trêve et ils ont fini 3e et barragiste. Il y a beaucoup de matchs encore, surtout que l'on reçoit des équipes au-dessus de nous au classement. On reste encore en course pour la montée, après ne pas avoir de stabilité avec un coach, un effectif un peu galère... Faut surtout pas lâcher dans ces moments. Maintenant, reste à voir qui on aura comme entraîneur", conclut-il. Réponse dans les jours ou semaines à venir.