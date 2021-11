Avant le derby, les souvenirs auxerrois de Patrice Garande, l'entraîneur du DFCO

Le monde est petit, encore plus celui du foot. Pour le "Derby de Bourgogne" entre le DFCO et l'AJA, l'entraîneur dijonnais Patrice Garande va rencontrer le club qui l'a révélé en tant que joueurs dans les années 80. "C'est là où tout a commencé pour moi", raconte-t-il.

Les derbys sont des matchs scrutés, attendus, parfois tendus, toujours parsemés de petites histoires qui font le charme de la grande. Pour celui qui attend le DFCO face à l'AJA, lundi 22 novembre 2021 dans le cadre de la 16e journée de Ligue 2, la spécificité tourne autour du passé auxerrois de l'actuel entraîneur dijonnais, Patrice Garande. L'ancien attaquant a marqué l'histoire du club de l'Yonne entre 1981 et 1986, terminant même meilleur buteur de D1 au terme de la saison 1983-84. Alors que le derby se rapproche, Patrice Garande a ouvert la boite à souvenirs.

"C'est là où tout a commencé pour moi"

Ce passage à l'AJA a marqué un tournant dans la carrière de l'actuel coach du DFCO, puisque c'est dans l'Yonne qu'il s'est révélé à la France du foot, après une formation à l'AS Saint-Etienne et un passage en Suisse, au CS Chênois. "C'est un club qui compte, c'est là-bas que tout a commencé pour moi, c'est là-bas où j'ai appris mon métier, j'ai été meilleur buteur, j'ai fait les Jeux Olympiques (champion olympique avec les Bleus en 1984, NDLR), les premiers matchs de Coupe d'Europe ... ça reste pour moi un excellent souvenir", se remémore Patrice Garande.

Quels sont ses liens actuels avec Auxerre ? Le premier qui vient, c'est avec son ancien coach. "J'ai des relations avec Guy Roux (entraîneur d'Auxerre entre 1961 et 2005, NDLR) que j'ai de temps en temps au téléphone - depuis que je suis entraineur, pas simplement parce que je suis à Dijon, raconte-t-il. Forcément c'est quelqu'un qui compte pour moi, qui m'a appris beaucoup de choses et avec qui j'ai pu échanger dans les moments compliqués de mon métier d'entraineur".

Patrice Garande met également en avant ses relations avec Gérard Bourgoin (ex vice-président puis président de l'AJA) et salue la mémoire de Jean-Claude Hamel, décédé en 2020. "Ces trois personnages m'ont beaucoup apporté, j'ai toujours gardé un contact avec eux depuis que je suis parti d'Auxerre", résume-t-il.

Patrice Garande avec Guy Roux, en 2008 © Maxppp - PHOTOPQR/LE PROGRES TEAMSHOOT

Pendant le match, pas de sentiments

Patrice Garande a quitté Auxerre il y a 35 ans, et même si les souvenirs sont bien présents, "ça n'aura pas d'influence", promet-il. "C'est un derby, j'ai déjà joué contre Auxerre comme joueur et en tant qu'entraineur, rappelle Garande. Mon passé auxerrois ne va pas du tout me perturber, dans la préparation du match pour coacher mon équipe dans ce match vous pouvez en être sûrs !". La preuve la saison passée : Patrice Garande, alors sur le banc de Toulouse, s'était imposé 3-1 contre l'AJA (avant de s'incliner sur le même score au match retour).

Mon passé auxerrois ne va pas du tout me perturber

Notre dossier spécial derby