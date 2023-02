Les souvenirs des joueuses de l'équipe de France à le Basser avant le lancement du Tournoi de France à Laval

Un beau spectacle en prévision ce mercredi soir au stade le Basser à Laval. L'équipe de France féminine de football lance son Tournoi de France 2023 en Mayenne, elle affronte le Danemark à 21h10 dans un stade à guichets fermés. Plus de 7.500 places étaient en vente et elles se sont très vite toutes écoulées. Alors, même s'il n'y a pas de Mayennaises dans l'équipe, certaines ont gardé quelques souvenirs de leur passage à le Basser.

Prendre les bonnes "wibes"

Quand on lui demande en conférence de presse ce mardi après-midi, la capitaine et défenseure de l'équipe de France, Wendy Renard, ne se souvient plus trop si elle est venue ou non à Laval, pourtant elle a failli marquer en amical face à l'Allemagne en 2019 à le Basser. Elle a hâte en tout cas de revoir à nouveau les Lavallois. "Ça fait plaisir de jouer ici, de pouvoir rencontrer les supporters et de savoir que le stade est rempli donc on espère collectivement avoir un beau soutien, un bon public et remporter ce match", explique la Lyonnaise, qui veut s'imprégner des bonnes "wibes" de le Basser.

La capitaine de l'équipe de France féminine de football, Wendy Renard, ce mardi en conférence de presse à Changé. © Radio France - Alexandre Frémont

Un très mauvais souvenir un soir de Ligue 2

La sélectionneuse, Corinne Diacre, de son côté, garde en tête une très mauvaise soirée de Ligue 2 à Laval. "Quand je suis venue là avec Clermont, c'était un des premiers matches de Stéphanie Frappart (l'arbitre internationale) et elle m'a exclue deux joueurs donc je m'en souviens très bien", sourit Corinne Diacre, "donc je n'ai pas un bon souvenir de cette journée-là (rires)". Elle est donc venue avec la tunique de coach de Clermont en 2016 face au Stade Lavallois et même à deux reprises, la sélectionneuse sait donc à quoi s'attendre en tribune. "Le public est très sympa et je connais quelques personnes ici dans le monde de Laval et du football et je sais que l'ambiance est très très bien ici", ajoute celle qui s'est aussi assise sur le banc de le Basser en amical contre l'Allemagne.

La sélectionneuse de l'équipe de France féminine de football, Corinne Diacre, se souvient bien de son premier passage à le Basser. © Radio France - Alexandre Frémont

Plus de 10.000 spectateurs à le Basser en 2019

L'équipe de France veut en tout cas faire mieux qu'en 2019 face aux Allemandes où elles s'étaient inclinées 1 à 0. À l'époque, en 2019 et juste avant le mondial en France, le match amical entre la France et l'Allemagne avait réuni plus de 10.000 spectateurs à le Basser.