"Les souvenirs resteront gravés à vie" confie Régis Brouard, 10 ans après l'épopée de l'USQ en coupe de France

Il y a dix ans, le 28 avril 2012, l'US Quevilly, club amateur de Nationale 3, affrontait l'Olympique Lyonnais au Stade de France pour la finale de la coupe de France. Dix ans plus tard, les souvenirs restent intacts confirme Régis Brouard, le coach de l'époque.

Dix ans après, l'ancien entraîneur était l'invité de France Bleu Normandie ce jeudi.

RÉÉCOUTEZ - Régis Brouard, l'ancien coach de l'US Quevilly, invité de France Bleu Normandie ce jeudi matin Copier

"Les souvenirs resteront gravés à vie, avoue Régis Brouard. Outre les émotions qu'on a pu donner aux gens et se procurer nous, on a vécu une aventure humaine avec une proximité tellement forte entre nous. En dehors des résultats, des scénarios, ce sont les rapports qu'on avait les uns avec les autres qui restent. Il y avait une totale confiance entre nous, on pouvait s'appuyer les uns sur les autres sans retenue. Les choses étaient claires."

Dix ans après cette épopée, Régis Brouard confie ne pas avoir énormément de relations avec les joueurs de cette époque. "De toute façon, ils savent qu'ils peuvent m'appeler à tout moment s'ils ont besoin de quelque chose. Les relations resteront à vie. On n'a pas besoin de s'appeler tous les jours."