Les stages Varane : des stages de football gratuits pour tous.

L'idée de créer ces stages est née en 2018. Après la Coupe du Monde, Raphaël Varane et son frère, Anthony, qui est aussi son manager, ont décidé de se lancer dans l'aventure. Anthony raconte que l'envie était alors de partager avec la jeunesse : "Après le titre mondial, Raphaël a eu envie de se tourner vers les enfants pour leur transmettre tout ce qu'il avait appris. Dans nos stages il y a, pour lui, 4 valeurs cardinales : Travail, respect, humilité, et ambition."

Gaston Varane, le papa de Raphaël : un président d'honneur ravi d'apporter du bonheur aux enfants - Stage Varane

Tout est pris en charge par Raphaël Varane

Depuis 2019, les stages Varane sont organisés en Martinique, dans la région lilloise et dans la région lensoise. Et comme le rappelle également Matthieu Duconseil, le responsable sportif, "ces stages sont gratuits. Ils accueillent des garçons et des filles de 9 à 11 ans. Les participants n'ont pas besoin d'être licenciés dans un club et tous les niveaux sont les bienvenus."

Des ateliers très studieux où l'on évoque la nutrition, le sommeil, etc - Stage Varane

Place au terrain et au jeu - Stage Varane

Des éducateurs de grande qualité au service des enfants

Matthieu Duconseil et Anthony Varane se sont donc entourés de nombreux éducateurs afin de mettre les enfants dans les meilleurs conditions. Parmi eux, un pilier, l'ancien gardien du FC Metz (305 matchs joués en L1) et entraîneur des portiers du RC Lens, Michel Etorre, qui ne manquerait un stage pour rien au monde : "C'est le football qu'on aime tous, plein de fraîcheur et de bonheur. Raphaël représente à merveille toutes les valeurs que nous voulons transmettre."

Daniel Leclercq, l'architecte de la méthode Varane

Dans l'équipe mise en place par Raphaël et Anthony Varane, on trouve également l'épouse de Daniel Leclercq, Patricia, responsable administrative des stages : "Daniel a pensé les exercices des stages avec Raphaël. Il disait chaque jour, les stages Varane sont exceptionnels, vous devez être exceptionnels. Daniel a été séduit par la simplicité de la famille Varane. Il a apporté son exigence et son savoir-faire."

Des enfants sur un nuage pendant 5 jours

Une soixantaine d'enfants étaient donc rassemblés pendant 5 jours sur les pelouse du complexe Hidalgo-Delcourt à Hem. Des enfants de 9 à 11 ans, qui ne sont pas forcément licenciés dans un club de football. Nous avons notamment rencontré Eliaquim, 9 ans, performant sur et en dehors des terrain : "Je suis venu pour progresser, améliorer mes passes, mon pied gauche. Ca se passe super bien. On est dans le respect, la confiance en soi. Quand quelqu'un rate, il ne faut pas le disputer, on doit l'encourager pour faire mieux."

Les stages Varane en chiffres

Les stages ont vu le jour en 2019. Plus de 1300 enfants ont déjà profité de ces stages. 69 actions éducatives ont été menées. 12 communes ont déjà accueilli les stages Varane.

Prochain stage en février 2023

Vous serez sûrement encore nombreux à vouloir inscrire vos enfants pour le prochain stages Varane. Ils auront lieux durant les vacances d'hiver en février 2023. Pour s'y inscrire, il faudra vous connecter ici sur le site internet des stages. Ou alors via les réseaux sociaux des stages : Facebook et Instagram et Linkedin