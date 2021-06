Les subventions communautaires suspendues pour le club de football de Beaumont-sur-Sarthe

La communauté de communes Haute Sarthe Alpes Mancelles suspend ses subventions pour le club de football de Beaumont-sur-Sarthe. Son président ainsi que sa trésorière ont été suspendus par la ligue sur fond de suspicions de mauvaise gestion et de fraudes.

Les subventions de la communauté de communes Haute Sarthe Alpes Mancelles pour le Beaumont SA, le club de football de Beaumont-sur-Sarthe, ont été suspendues. Cette affaire fait suite à la démission le 27 mai de Franck Plouse de son poste de président du district de la Sarthe.

Egalement président du Beaumont SA, il est soupçonné de problèmes de gestion et de fraude au sein du club de régionale 3. En cause notamment : un éducateur salarié du club depuis près d'une décennie qui n'aurait jamais été déclaré. Depuis, la commission de discipline de la ligue de football a été saisie.

Elle a pris la décision de suspendre provisoirement Franck Plouse, mais aussi la trésorière du club et le trésorier du district, le temps de mener son enquête. Un signalement au procureur de la République du Mans a également été fait.

Face à cela, la collectivité a donc décidé de suspendre ses aides, soit environ 6.000 euros par an, en attendant le développement de l'affaire. La communauté de communes et la Ligue de football des Pays-de-la-Loire partagent des inquiétudes concernant l'avenir du club, de ses salariés et de ses licenciés.