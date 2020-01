Les supporters à l'entraînement des joueurs du Stade de Reims pour les soutenir avant le match face à Paris

Reims, France

Le rendez-vous était donné ce dimanche à 11h15 sur le parking du Stade Blériot à Betheny, juste à côté du centre Raymond-Kopa. Avec l'accord du club, ils ont assisté aux 5 dernières minutes de l'entraînement des joueurs rémois, à deux jours du grand choc face au Paris Saint-Germain. "Tout s'est décide hier samedi (rires). C'est un peu notre marque de fabrique, on prévoit tout au dernier moment" sourit Florian, le président des des Ultrem. "On voulait galvaniser nos joueurs pour nous faire vibrer et faire vibrer toute une ville, et leur dire que mercredi on allait livrer bataille ensemble avec eux, et pas chacun de nôtre côté."

Des chants, des fumigènes et une bonne ambiance avec une banderole déployée devant les joueurs sur laquelle on pouvait lire : "Une bataille à gagner pour nous faire rêver".

A l'issue de la séance d'entraînement, les joueurs rémois emmenés par les deux capitaines Alaixys Romao et Yunis Abdelhamid, sont venus saluer les supporters (voir video ci-dessous) avant de leur taper dans la main.

Avant de rentrer aux vestiaires, le groupe n'a cessé de chanter : "emmenez-nous au Stade de France, on veut le Stade de France, là,là,là,là,là..."

Mercredi, les ULTREM devraient encore mettre l'ambiance au Stade Delaune avec plusieurs animations qu'ils sont en train de préparer pour emmener avec eux dans leurs rêves de Stade de France, les quelques 21 000 spectateurs attendus.

Les joueurs rémois sont venus à la rencontre de leurs supporters. © Radio France - Alexandre AUDABRAM

Les joueurs rémois ont tapé dans la main de leurs supporters après l'entraînement. © Radio France - Alexandre AUDABRAM

Les supporters ont déployé une banderole : "Une bataille à gagner pour nous faire rever". © AFP - AFP