L'Association Nationale des Supporters a appelé les fans à faire la grève des chant dans les stades de Ligue 1 et de Ligue 2 pour protester contre la répression et les abus dont ils se disent victimes.

Dans certains stades, l'ambiance risque d'être bien triste ce week-end. L'Association Nationale des Supporters (ANS) a appelé mardi dans un communiqué à "une action commune (...) pour dénoncer les abus subis par les supporters".

En clair : faire la grève des chants pendant au moins une partie de la rencontre pour se faire entendre comme à Saint-Etienne ou à Paris.

Dénoncer le traitement qui est réservé aux supporters

Fondée en 2014, cette entité qui chapeaute des groupes présents partout en France dénonce le traitement qui est réservé aux supporters.

L'ANS réclame "la fin des sanctions collectives, pour la fin des IAS (interdiction administrative de stade, ndlr) abusives, pour des conditions d'accueil décentes dans les secteurs visiteurs".

Parce que plus que jamais, supporter n’est pas un crime" — L'Association Nationale des Supporters

COMMUNIQUÉ



Une action commune se déroulera à partir de ce week-end dans les stades français pour dénoncer les abus subis par les supporters.



Pour la fin des sanctions collectives, pour la fin des IAS abusives, pour des conditions d'accueil décentes dans les secteurs visiteurs. pic.twitter.com/2L62AGGt2g — Asso.Nat.Supporters (@A_N_Supporters) October 16, 2018

15 arrêtés préfectoraux et 2 arrêtés ministériels de restriction ou d'interdiction totale de déplacement

"La reconduction de cette action est la conséquence directe de l'évolution de la situation et de la gestion des supporters depuis un an, poursuit le communiqué. Les chiffres des décisions, prétendument préventives, en réalité répressives, font froid dans le dos. La saison dernière, toutes compétitions confondues, pas moins de 86 arrêtés préfectoraux et 9 arrêtés ministériels pour 31 interdictions totales de déplacement ont été prononcés. Cette saison, en trois mois, déjà 15 arrêtés préfectoraux et 2 arrêtés ministériels de restriction ou d'interdiction totale de déplacement".

Et de conclure : "Ces décisions sont trop souvent justifiées pour des motifs absurdes. Elles sanctionnent des milliers de supporters pour les dérives d'une infime minorité".