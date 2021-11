Les supporters auxerrois attendus en nombre à Dijon pour le derby bourguignon en ligue 2

Six cents supporters de l'AJA ont déjà leur billet pour le derby bourguignon dans le cadre du championnat de ligue 2. Le match se jouera à guichets fermés au stade dijonnais Gaston-Gérard lundi 22 novembre à 20h45. Et les six cents places réservées aux supporters auxerrois ont toutes été vendues pour ce qui s'annonce être le plus gros déplacement de la saison! Mais pas d'inquiétude, si vous souhaitez assister à cette rencontre, il est toujours possible d'acheter des billets sur le site Internet du DFCO. Des places sont encore disponible en tribune Doras, la plus proche du parc auxerrois.

Dijon-AJA à suivre à partir de 20h30 sur France Bleu Auxerre. Coup d'envoi à 20h45.