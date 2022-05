Les supporters confiants à quelques heures d'un match décisif pour le Stade lavallois

Impatients et confiants. Voilà globalement l'état d'esprit des supporters du Stade Lavallois présents à l'entraînement des joueurs ce samedi matin, à quelques heures du match décisif contre Chambly. Les Tanguos se déplacent dans l'Oise lundi soir (18h45) et il leurs faut une victoire pour acter la montée en Ligue 2, la division supérieure. Malgré l'enjeu de cette rencontre, le stress n'était pas perceptible chez les supporters venus assister à l'entraînement des joueurs aux Gandonnières.

Pour Michel, supporter depuis ses 13 ans, la montée en Ligue 2, c'est même une évidence : "Je pense que _ce serait une catastrophe si on montait plus maintenant_. Franchement, qu'est ce qui peut nous arriver ? Surtout depuis la deuxième partie de saison. On a quand même été tout le temps dans les premières places. Je pense que c'est mérité."

Une victoire face à Chambly acterait la montée du Stade Lavallois en Ligue 2. © Radio France - Jean-François Quinebêche

Elle aurait pu se jouer dès vendredi cette accession en deuxième division, en fonction des résultats des adversaires directs de Laval. Mais pour Grégory, c'est mieux d'avoir son destin entre ses pieds : "Ça nous aurait enlevé un poids de se dire c'est bon, ça a assuré. Mais d'un côté, ça permet de rester concentré, puis de voir que la saison, ça va jusqu'à la 34ᵉ journée du championnat. C'est un beau suspense, exactement, mais tant mieux parce qu'avant, on regardait souvent les autres clubs jouer une montée. Nous, on était soit dans le ventre mou ou quoi que ce soit. Là, pour une fois, on a la chance d'être acteurs, donc on profite aussi."

Un retour en Ligue 2 cinq ans après la descente ? Christophe n'attend que ça. Pour lui, Laval n'a rien à faire en National : "Par rapport à l'histoire du club. Les infrastructures, l'affluence. 50 000 habitants. Laval, c'est connu uniquement par le Stade lavallois. Les gens n'arrivent pas à placer la ville sur la carte de France, mais ils connaissent le club de foot. On a trop galéré en National, c'est trop piégeux. Vous allez à Sète, à Créteil. C'est plus prestigieux de recevoir éventuellement Bordeaux, Caen ou Le Havre."

Si tous les trois sont confiants pour la montée, ils le sont aussi pour le titre de champion de National. Un duel à distance se joue maintenant avec Annecy, à trois journées de la fin du championnat.