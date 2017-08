Les supporters de Guingamp rêvent de voir Neymar

L’équipe En Avant de Guingamp recevra le PSG dimanche soir en clôture de la 2ème journée de ligue 1. Un match à guichets fermés. Les supporters rêvent de voir Neymar sur la pelouse du stade du Roudourou.

Sous un arbre pour s'abriter de la pluie, un petit groupe de supporters assiste à l'entrainement des gardiens . Alors que Neymar n'est pas encore assuré de jouer dimanche, le match Guingamp-PSG est dans toutes les têtes :"J’ai passé énormément de temps sur internet pour tenter d’avoir des billets mais je n’ai pas réussi", regrette Olivier qui ne sera donc pas dans les tribunes. "Cela aurait été un plaisir de voir Neymar", ajoute ce supporter d’En Avant. "C’est bien pour Guingamp d’avoir des joueurs comme ça dans son stade".

La folie Neymar à Guingamp, le reportage de Johan Moison à Guingamp. Copier

Une star à Guingamp, ça fait bizarre - un supporter

Un autre groupe de supporters guette la sortie des joueurs un peu plus bas, près de la sortie du stade. "Il sait faire plein de choses, des gestes techniques, ça fait bizarre qu’une star vienne à Guingamp", s’enthousiasme Victor, 9 ans, un crayon à la main.

Question quotidienne à la boutique : "est-ce qu'il reste des places?"

Dans le centre-ville, deux affichettes sont collées sur la porte d'entrée de la boutique d'En Avant : "Guingamp-PSG guichets fermés !!!" Le message est clair mais les supporters continuent de tenter leur chance à l'accueil. "Tous les jours, ils viennent nous demander s’il ne reste pas une place, ils nous demandent si c’est vraiment complet mais oui, c’est vraiment complet !", explique Angélique à la caisse. Les billets grand public sont partis en moins d’une journée, ceux des abonnés sont aussi partis comme des petits pains.

Neymar à Guingamp, c'est fou! - Guy, supporter de Guingamp

"On a réussi à avoir des places pour les deux petits et le papa", raconte Guy, un grand-père. "Les enfants ont envie de voir Neymar et moi aussi car même si nous sommes des supporters d’En Avant, la venue d’un grand joueur comme ça, c’est quand même fabuleux!". "Un joueur si cher qui va évoluer sur la pelouse du Roudourou, on aurait jamais imaginé ça, c'est fou", s’exclame Patricia, la femme de Guy. "Et en plus Guingamp va gagner, ce n’est pas possible autrement !". Le score? "2-0 ou 2-1", selon Victor!