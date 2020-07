Les supporters de l'Amiens SC dans les starting-blocks avant le début de la campagne de réabonnement

Après le combat judiciaire pour tenter de rester en Ligue 1 de football, l'Amiens SC prépare activement la prochaine saison de Ligue 2 qui va débuter le 22 août prochain. Sur le front sportif, la troupe de Luka Elsner est en stage au Touquet pour quatre jours et disputera son premier match amical ce vendredi, face à Boulogne-sur-Mer dans la station balnéaire du Pas-de-Calais.

L'état d'esprit de Luigi Mulazzi, en pleine préparation de la prochaine saison de l'Amiens SC Copier

Les dirigeants de l'Amiens SC sont mobilisés sur un autre front, celui de la billetterie. La campagne de réabonnement va débuter ce jeudi à 14 heures. Mais en attendant, Anthony Ferla, de la société Carré Vert, qui gère les partenariats rappelle une autre échéance importante. "Il faut absolument qu'un maximum d'abonnés de la saison dernière répondent au questionnaire sur le site du club", insiste t-il.

Encore quelques heures pour choisir son option de compensation

"Environ 1 000 abonnés sur 5 500 n'ont pas encore répondu. Il faut choisir entre trois options. La première c'est le remboursement d'une partie de l'abonnement qui correspond aux cinq matches annulés à la Licorne à cause du coronavirus. La seconde c'est un avoir pour la prochaine saison en Ligue 2 et la dernière option c'est un don au club. Et le club s'engage à remettre à chaque personne qui fera un don, un maillot collector avec le logo _une revanche à prendre_", détaille Anthony Ferla.

Globalement il n'y aura que 2 500 abonnés qui pourront se réabonner.

Avoir un maximum de réponses à ce questionnaire facilitera le début de la campagne de réabonnement explique t-on à l'Amiens SC. Cette campagne sera lancée ce jeudi à 14 heures. "Ce sera une saison très particulière avec une jauge fixée à 5 000 personnes dans le stade", rappelle Anthony Ferla, tributaire des conditions sanitaires imposées par la circulation du coronavirus. "Dans ces 5 000 personnes, on compte les sportifs, tous ceux qui travaillent au stade. Globalement il n'y aura que 2 500 abonnés qui pourront se réabonner."