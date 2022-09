Les supporters de l'OGC Nice interdits de déplacement à Paris... et à Cannes

L'empreinte carbone des supporters du Gym sera faible ce week-end. Déjà privés du déplacement au Parc des Princes ce samedi soir pour voir les Aiglons affronter le PSG, ils ne pourront pas non plus aller soutenir l'équipe réserve du Gym qui joue à Cannes samedi en National 3. Le préfet des Alpes-Maritimes interdit, par arrêté, le déplacement des supporters niçois ce samedi 1er octobre.

Entre 15 heures et 22 heures "il est interdit à toute personne se prévalant de la qualité de supporteur du club de l'OGC Nice ou se comportant comme tel, d'accéder au stade Pierre de Coubertin à Cannes et de circuler ou stationner sur la voie publique dans le périmètre délimité par les voies suivantes : avenue Pierre de Coubertin, avenue Pierre Poésie, avenue Francis Tonner." Cette décision est motivée par "les très violents incidents s'étant produits lors des précédentes rencontres entre les deux clubs ou à l'occasion de leurs déplacements."

"Les incidents récents face à Cologne ont ravivé les tensions."

Mardi, c'est la préfecture de Paris qui prenait un arrêté similaire pour interdire tout "déplacement individuel ou collectif, par tout moyen, de toute personne se prévalant de la qualité de supporter du club de l'OGC Nice ou se comportant comme tel [...] entre les communes du département des Alpes-Maritimes, d'une part, et les communes de la région d'Île-de-France."

Et comme si cela ne suffisait pas, le ministère de l'Intérieur a également pris un arrêté publié ce vendredi au Journal officiel pour étendre cette interdiction de "zéro heure à minuit" samedi "considérant que les déplacements de l'OGC Nice sont très fréquemment source de troubles à l'ordre public [...] que les relations entre les supporters du Paris-Saint-Germain et de l'Olympique Gymnaste Club de Nice sont empreintes d'une forte rivalité depuis plusieurs années [...] et que les incidents récents survenus en marge des rencontres du 7 mai 2022 à Saint-Denis (Nantes-OGC Nice) et du 8 septembre 2022 à Nice (OGC Nice-FC Cologne) au cours de laquelle dix policiers et trente supporters dont quatorze niçois et deux parisiens ont été blessés, ont ravivé les tensions entre les supporters de ces deux équipes il est ainsi à craindre que les supporters les plus radicaux des deux équipes cherchent à s'affronter à l'occasion de la rencontre du 1er octobre 2022 au Parc-des-Princes."