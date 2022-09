Les supporters de l'OGCNice pas trop mécontents du recrutement à l'OGCNice

Il s'appelle Adil Echaoui et représente les supporters niçois. Ce passionné met une note au mercato du gym et elle n'est pas mauvaise. Pour lui, c'est 7 sur 10. "Nous sommes soulagés que ce soit terminé car ca fait deux mois qu'on est dessus", explique-t-il. "Mais la dernière journée, jeudi, a été assez exceptionnelle", ironise le supporter. Mais, car il y a un mais, les supporters attendaient une grosse pointure. Une star qui aurait pu faire briller les yeux. "Un joueur de classe mondiale". "On est déçus qu'il n'y ait pas un bon attaquant. En 2016, on avait eu Balotelli, c'est ça qu'on attendait". "On a de meilleurs joueurs globalement mais ensemble; est-ce qu'on va y arriver ?" se demande Adil Echaoui. "Lulu va-t-il y arriver" demande-t-il en se tournant vers Lucien Favre, le coach du gym.