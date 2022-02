Coupe de France de football : les supporters de l'OM interdits de déplacement à Nice

Les supporters marseillais ne pourront pas supporter leur équipe au stade Allianz de Nice pour le quart de finale de la Coupe de France de football. Une décision annoncée par la préfecture des Alpes-Maritimes. Les Marseillais paient les nombreux incidents qui ont entaché les matchs de l'OM cette saison.

La préfecture des Alpes-Maritimes publie un arrêté ce lundi selon lequel "la circulation et le stationnement sur la voie publique des personnes se prévalant de la qualité de supporter du club de l'Olympique de Marseille ou se comportant comme tel, ainsi que l'accès au stade Allianz à Nice, sont interdits du mercredi 9 février 2022 de 17h00 au jeudi 10 février 2022 à 01h00". Pour rappel, à la fin du mois d'août 2021, la rencontre entre Nice et Marseille à l'Allianz Riviera avait été interrompue en raison de jets de bouteilles sur la pelouse, d'un envahissement de terrain, mais aussi de bagarres entre supporters, joueurs et membres du staff. La rencontre avait finalement été rejouée sur terrain neutre à Troyes.

Selon plusieurs médias, les supporters de l'Olympique de Marseille seront également privés de déplacement dimanche 13 février, pour la rencontre opposant Metz à Marseille à l'occasion de la 24e journée de Ligue 1.