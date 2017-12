C'est la star de l'exposition du Mucem (Musée des Civilisations et de la Méditerranée), la coupe d'europe des clubs champions, remportée par l'OM en 1993, les supporters viennent spécialement pour se photographier à ses cotés.

Marseille

C'est un morceau de la légende de l'OM qui est exposé au Mucem jusquà la semaine prochaine (2 janvier). Et pas des moindres : la célèbre "coupe aux grandes oreilles", celle de la ligue des champions, remportée le 26 mai 1993.

Une coupe prêtée, et c'est un privilège rare, par l'UEFA et qui trône fièrement au coeur de l'exposition batpisée "Nous sommes foot" qui se poursuit jusqu'au 4 février.

"Après ça je savais que je deviendrai supporter à Vie de l'OM", Damien, fan de l'OM.

Pour les supporters de l'OM c'est un passage incontournable et un cadeau inestimable : celui de pouvoir se prendre en selfie devant la célèbre coupe, soulevée l'an dernier par le Réal de Madrid de Zidane et Cristiano Ronaldo. "Après avoir vu ce match à la télé en 1993, toute la ville était en bleu et blanc, je savais que j'allais supporter l'OM à vie" se souvient, ému, Damien.

A jamais les premiers

L'OM avait remporté ce trophée à Munich après avoir battu le Milan AC grâce à un but de Basile Boli (1-0). L'OM devenait le premier club français à remporter la plus prestigieuse des compétitions européennes et demeure à ce jour le seul club à avoir réussi cet exploit en France.